ZA IZVOR DROGE VAŽI OVA ZEMLJA, TU JE POSLOVAO I ŠARIĆ: Balkanski mafijaši tamo važe za tihe i neuočljive, sve do jednog trenutka

Uporište balkanskih narko kartela su zemlje Južne Amerike, a među njima se kao izvorište droge izdvaja Ekvador. Njega je za svoje poslove izabrao i uhapšeni narko bos Darko Šarić, čiji je glavni saradnik Milan Milovac Cigla do ubistva, za čiju je organizaciju Šarić sada osumnjičen, godinama boravio upravo u "centru zbivanja", odakle je vukao konce i upravljao poslovima.

Njihovo poslovanje u Ekvadoru funkcionisalo je po istim principima po kom to čini balkanska mafija, pokazali su objavljeni rezultati istrage tamošnje policije. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, mafija sa naših prostora rukovodi sa čak 40 odsto svetskog tržišta, a u poslednjih pet godina Ekvador je postao glavni izvor, ali i oaza u kojoj se skrivaju.

Operacija Balkan

Koliko su balkanski kriminalci zastupljeni u toj zemlji najbolje govori to što tamošnji organi reda imaju obradu samo za njih - Operaciju Balkan, kojom istražuju sve, od dolaska u njihovu zemlju, do ponašanja tamo, života, poslova. Neki od dobijenih rezultata ove istrage su obelodanjeni, a rezultati bi se, gotovo dosledno, mogli preslikati na narko kartel Darka Šarića.

Prema tim podacima, razloga zbog kojih je on njihova "top destinacija" ima nekoliko. Prvo, sam ulazak u zemlju je jednostavan, kao Balkancima im ne treba viza i niko ih ne proverava. Cezar Penja Moran, tužilac u Ekvadoru, koji je nekad je bio zadužen da vodi istragu u vezi sa balkanskom mafijom, opisao je mafijaše sa naših prostora kao tihe i neuočljive, sve do jednog trenutka, piše Blic.

"U zemlju uđu ispod radara i pritajeni su. Mnogi često i ne izlaze iz svojih "jazbina" dok je dan. Sve njihove aktivnosti se svode na posetu lukama i tome da prisustvuju sastancima. Kada se posao dogovori, oni se vraćaju u matičnu zemlju."

Osim toga, dokazi kažu da su Balkanci uspostavili odlične veze i mreže po celom svetu, a posebno sa Italijanima. Njihovu strategiju je uporedio sa onom koju primenjuju iskusni bokseri - dolaze na odredište, zadaju jak udarac i onda se povlače, ali se ne sključuje mogućnost njihovog povratka. U zemlju ulaze kao turisti ili navodni biznismeni, kako ne bi privukli pažnju. Iz istog razloga sa sobom vode i porodicu - supružnike, decu, roditelje. Da bi opravdali zaradu otvaraju male firme. Rezultati su pokazali da balkanska mafija dobro posluje na čitavom kontinentu i da su se mnogi članovi infiltrirali među lokalne kartele.

Šarić primenio "balkanski model"

Kao što je već pomenuto, gotovo da se svaka od objavljenih stavki iz istrage može pimetiti u slučaju kriminalne grupe Darka Šarića - od dolaska u zemlju, poslovanja, do tišine dok nije došlo do krize oko posla, ubistva. Naime, nakon njegove predaje 2014. poslove sa drogom, odnosno operativno vođenje klana, preuzeo je njegov kum i saradnik Milan Milovac zvani Cigla, koji se na tlu Južne Amerike posle akcije "Balkanski ratnik" 2010, kada je za njim raspisana Interpolova poternica.

Od tog trenutka o njemu se ništa nije znalo, u zemlje latinske Amerike je ušao neprimećeno, a tamo je najverovatnije koristio lažna dokumenta. Gde je bio saznalo se 11 godina kasnije, kada je 2021. ubijen, pod još dosada nerazjašnjenim okolnostima. U međuvremenu, do imena Milana Milovca u istragama narko-poslova prva je svojevremeno došla italijanska policija, koja ga je osumnjičila da je rukovodio delom grupe koja je bila stacionirana u Milanu, a odakle se rukovodilo uličnom distribucijom kokaina po Italiji i EU.

Milovac je sastavljao grupe od po sedam članova, čiji je zadatak bio da organizuju uličnu prodaju po velikim evropskim gradovima. Zbog toga, i bliskosti sa Šarićem, on je prema saznanjima italijanske policije već tada bio u vrhu piramide tada najmoćnijeg balkanskog narko-klana. Pored toga, rukovodio je kartelima u Južnoj Americi, organizovao kupovinu šverc ka Evropi.

"Svoje si oslobodio, mogao si i mene"

Prema porukama koje su razmenjivali, a do kojih je došla policija, Milovac nije svojevoljno toliko dugo ostao u Ekvadoru, gde je u njegovim rukama tada ostao praktično čitav posao.

- Pretpostavljam da si ljut na mene i pozivam te da samo kažeš ili narediš šta treba i ja ti nikada neću reći ne. Ali ti druge čuvaš, baš one koje te žele prevariti, a mene šalješ na sastanke. Zajedno smo došli u Ekvador, a onda ste me ovde ostavili. Uprkos tome ja ti nikada neću reći ne. Sve si svoje oslobodio pa si mogao i mene. I ja imam decu - pisao je u decembru 2019. Šariću Milovac.

Iz poruka je jasno, a do toga su doli i istražitelji, da među u klanu neko vreme nisu "cvetale ruže", a to je, kako se sumnja, dovelo do Cigline smrti. U njegovim rukama su od tada, navodno, bile veze sa tamošnjim kartelima, kupovina i organizovanje šverca kokaina ka Evropi.

Darko Šarić je uhapšen prole nedelje sa najbližim saradnicima, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu, koja se bavila švercom narkotika iz Južne Amerike i koja je počinila ubistvo njegovog kuma i saradnika Milana Milovca Cigle.

