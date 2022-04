OGLASIO SE NENAD PERIŠ: Svaki dan imam aktivnosti koje se tiču potrage za Matejom ŽIVIM BEZ OSMEHA, ALI NE GUBIM NADU

Hiljadu puta sam prošao kroz tu kobnu noć. Razmišljao šta se dogodilo. Ali svaki put kad dođem do kraja postavim sebi pitanja na koja nemam odgovor i to me opet vrati na početak priče... Na to da nemam odgovor šta se dogodilo Mateju...

Ovako započinje svoju ispovest Nenad Periš, otac mladića iz Splita, Mateja, koji je nestao pre tačno četiri meseca u Beogradu.

Matej je u noći između 30. i 31. decembra prošle godine izašao sa svojim prijateljima u noćni provod nakon što su zajedno iz Splita doputovali da proslave Novu godinu u srpskoj prestonici. Nažalost, jedan izlazak pretvorio se u noćnu moru i agoniju koja već četiri meseca nikako da se završi. Matej je nestao i niko, 120 dana kasnije, ne zna gde je.

Policija Srbije uspela je da otkrije kud se Matej kretao od kada je izašao iz kluba "Gotik", ali šta se dogodilo nakon što je posle gotovo 30 minuta trčanja došao do reke Save, još nije poznato.

Matejev otac Nenad i dalje gaji nadu da će zagrliti svog sina, a kako kaže neprestano je na vezi sa policijom koja proverava sve nove informacije koje bi mogle da pomognu u otkrivanju toga gde je Matej i šta se sa njim dogodilo.

- Mnogo ljudi se zainteresovalo za slučaj, na društvenim mrežama nastalo je mnogo grupa, šalju snimke, informacije. Ja svaki dan imam neke aktivnosti koje se tiču potrage, ali i dalje nemam odgovor na ono što nas sve brine. Bitno je da još postoji potraga za njim i da se radi na tome da bude pronađen - kaže Nenad.

Matejev otac proveo je u Beogradu 75 dana nakon čega se vratio u Split. Nastavio je sa životom koji je živeo dok Matej nije nestao. Pa ipak, kako dodaje, više ništa nije kao pre. On nije isti. Živi sa time da ne zna gde mu je sin.

- Živim prosečno. Funkcionišem nekako. Idem na posao, bavim se aktivnostima kojima sam se bavio i ranije. Naravno, to nije ni približno kako je bilo tada. Ne uživam ni približno u tome kao nekada, ali se trudim da budem uključen u sve i da budem koristan svojoj porodici. Da budem Nenad Periš. Bez obzira na to što osmeha nema. Živim, radim... Mučno mi je, ali moram napred. Moram da živim sa tim da ne znam gde je Matej - objašnjava Periš.

Matejeve sestre žive isto kao i njihov otac. U nadi da će videti i ponovo zagrliti svog brata.

- Svi smo još u tome i očekujemo da dobijemo vest, kakva god da je. Bez obzira na to što je prošlo puno vremena, nadamo se da će se enigma razrešiti, da će se neka vest ili informacija dogoditi, da će se neko setiti nečega i da će to dovesti do kraja agonije koja traje četiri meseca - priča naš sagovornik.

Nenad Periš broji dane. Dane od kada je poslednji put čuo sina. U komunikaciji je sa prijateljima iz Beograda, a kako kaže, u Srbiji i Beogradu je imao hrišćansko bratsko saosećanje.

- Uvek ću biti zahvalan ljudima koji su se poistovetili sa mnom. Imao sam taj neki osećaj da sam znao da nisam sam, da imam ljude koji hoće da pomognu na svaki način. Ta podrška, ono šta osećaju, šta misle... To je jedan ljudski odnos. Hvala svima! - dodaje Periš.

Naglašava da poruke podrške dobija sa čitavog Balkana - iz Bosne, Makedonije, Slovenije...

- Neizvesnost otežava celu situaciju. Što duže vreme odmiče, koliko god je bol teška, čovek se privikava, ali ta neizvesnost koja se dogodi, ona otežava sve. Treba se samo držati istine, sve šta se dogodi, prihvatiću, a ja verujem da će Bog dati da se stvari reše. Znam da će Matej na kraju biti na najboljem mestu, ili sa svojom obitelji, ili sa Bogom. Mi moramo živeti sa tim, a ako bude sreće, ako se Matej vrati, to će biti događaj koji će odjeknuti. Ja se nadam, ali i svima zahvaljujem što su uz mene - nada se Nenad Periš.

