ADVOKATI ZORANA MARJANOVIĆA IZNELI DETALJE ŽUSTRE RASPRAVE U SUDNICI: Dokazi postoje, evo šta se dešavalo na procesu decenije

Advokati Zorana Marjanovića, Aleksandar Zarić i Veljko Delibašić izneli su u jutarnjem programu Kurir televizije detalje sa jučerašnjeg suđenja.

- Od prvog dana nesporno postoji da Zoran Marjanović nije izvršio ovo krivično delo. Nije uobičajeno da neko ubistvo bude ovako propraćeno. Voleo bih i da građani budu uključeni, kako bi videli da Maijanović nije počinio ovaj zločin - kaže advokat Veljko Delibašić.

Fotografije koje su prikazane u sudnici pribavljene su na zahtev suda istakao je advokat Zarić.

- Odbrana je reagovala, zato što tužilaštvo nije u zakonitom postupku u fazi istrage pribavilo te fotografije, koje su mogle da nastanu na bilo koji način. Kako je to napravljeno i gde je stavljeno, nemamo mi protiv toga ništa. Ovde je problem to što je sud preuzeo ulogu tužilaštva, jer je on tražio da se one uvrste u spise predmeta - kaže Zarić i dodao:

- Juče nismo dobili objašnjenje zašto je sud izneo te fotografije. Nesporno je da postoji neka prašina i neko blato na Zoranovim pantalonama, ali je to sve sa unitrašnje strane nogavica. Nema ni sa spoljne, ni pozadi, ni napred - kaže advokat Zarić.

Advokat Zarić je naveo i da ne zna odakle ideja sudu da se traže fotografije iz određenog medija.

- Sud se umešao sada i traži mimo svih tih dokaza koje je iznela i odbrana i tužilaštvo, te fotografije, a ne daje objašnjenje zašto se traže. Mi smo tražili da se analizira svaka guma i cipele drugih ljudi. Ne znamo odakle ta ideja sudu da se traže fotografije iz određenog medija - ističe advokat Zarić.

Advokat Delibašić je naveo da nije samo juče bilo rasprave suda i odbrane.

- Od prvog dana odbrana tvrdi i imamo pouzdane dokaze, da sud radi posao tužilaštva. Konstatovano je da postoji blato na pantalonama Zorana Marjanovića, ali postoji blato i na pantalonama svih onih koji su bili uz njega - kaže Delibašić.

Delibašić je istakao da tragovi postoje, samo se nije otišlo korak dalje.

- Ubica je ostavio tragove, samo ih treba protumačiti i pronaći onoga ko je te tragove ostavio. Na njenom vešu i na njenoj garderovi posteoje tragovi "NN" osobe. Kako vreme odmiče, sve je manje šanse da će ga naći. Pravi problem je što se više ne traži ubica. Za nas kao branioce je potpuno jasno da nema nijedan trag koji ukazuje da je Zoran Marjanović ubio svoju ženu - kaže jedan od advokata Zorana Marjanovića.

