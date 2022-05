OTAC I SINOVI IZ SRBIJE IMALI S*KS BIZNIS U ITALIJI: Njihove devojke morale da zarađuju po 10.000 evra mesečno! SVI POHAPŠENI

Karabinjeri su razbili lanac organizovane prostitucije u oblasti Bolonje i uhapsili pet osoba zbog sumnje da su primoravali devojke na prostituciju, a glavni makro, kako navodi italijanska policija, je državljanin Srbije (44), koji je u "seks biznis" uveo i svoje sinove, ali i snaju!

Kako navodi portal Bolonja tudej, u organizaciju prostitucije bio je uključen i jedan Italijan (70), a ova petočlana kriminalna grupa funkcionisala je kao prava firma i to od aprila 2020. godine, pa sve do nedavnog hapšenja. Kako navode tamošnji istražitelji, Srbin, sinovi i njihovi saradnici zarađivali su i do 100.000 evra mesečno eksploatacijom više devojaka, državaljanki Rumunije i Kube.

- Vođa bande bio je državljanin Srbije (44), ali je u grupi bio i muškarac (70) poreklom iz Čezena. Ulogu računovođe i desne ruke vođe bile su poverene njegovim sinovima od 25 i 27 godina, a devojka jednog od njih (27), državljanka Poljske, osumnjičena je da im je za novac pružala logistiku. Njen konkretni zadatak bio je da prostitutku odvede do lokacije na kojoj bi je čekao klijent - navodi Bolonja tudej.

Italijansku policiju posebno je šokiralo to što su oni organizovali sastanke sa mušterijama čak i u vreme totalnog lokdauna zbog virusa korona.

- Tokom karantina devojke su pružale seksualne usluge za novac u kući u provinciji Bolonja i Ferara, a leti su se selili na primorje, pa su sastanke sa klijentima zakazivali i po hotelima. Devojke su nudili preko prepruke, ali i preko interneta - objašnjava izvor italijanskih medija.

Kako dalje navode, grupa makroa seksualno je eksploatisala pet devojaka, dok su s vremena na vreme, po potrebi, angažovali još dve.

- Svaka devojka donosila je oko 10.000 evra mesečno - piše italijanski Čezena tudej i dodaje da je vođa bande, Srbnin (44) zadržan u klasičnom pritvoru, dok je ostalima određen kućni pritvor.

Takođe, sumnja se da je banda makroa "pala" pošto ih je prijavio jedan klijent.

- Istraga je pokrenuta nakon što se jedna mušterij obratila policiji. Rekao je da je dogovorio seks sa dve devojke za 150 evra, ali je kada su one stigle u njegovu kuću zatražio popust i nudi da plati 90 evra. Nakon što je ponudio manju sumu, klijenta je kontaktirao makro (44), koji mu je pretio smrću ukoliko ne uplati dogovoren iznos - pišu italijanski mediji.

