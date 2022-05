NE PRIČAJTE MILANU ZA OVO, DA ME NE BI ŠAMARAO! Komšije otkrile strašne detalje iz života Grujića, brat ubio brata na Đurđevdan

"Milan je nasilan i oduvek je bio u problemu sa zakonom. Robijao je još odavno zbog droge, a imao je i prijave za nasilje u porodici jer je bio nasilan i prema roditeljima dok su bili živi".

Ovim rečima komšije iz Požarevačke ulice opisuju Milana Grujića (45) koji je uhapšen u subotu zbog sumnje da je u noći između 5. i 6. maja zadavio svog starijeg brata Sašu Grujića (52), a potom pokušao da prikaže kako je umro prirodnom smrću. On je, podsetimo, policajcima ispričao kako su povrede koje su uočene na bratovljevom telu nastale kada je navodno pokušao da ga probudi, ali je obdukcija potvrdila da je Saša nesumnjivo zadavljen.

Saša je, po rečima komšija, bio sušta suprotnost.

- On je bio tih, povučen, i fizički daleko slabiji od Milana koji ga je redovno šamarao. Plašio se brata pogotovo poslednjih godina kako se još više razboleo, još više se nekako smanjio. Imao je strah od brata koji bi ga često šamarao i bez razloga. Govorio je ljudima u prodavnici: "ne pričaj Milanu da imam uzetu robu na 'recku' da me ne bi šamarao". Strepeo od njega jer je bio siledžija - kažu komšije za Blic.

Milan Grujić foto: Printscreen Facebook

Milan je davnašnjih godina, u mladosti, dopao robije zbog droge, a kada je izašao iz zatvora, komšije kažu da se još više promenio, ali na gore.

- Od njega možete sve da očekujete, ali ništa ljudsko. To je najkraća reč koja ga opisuje. Dok su mu bili živi roditelji, imali su muku sa njim, i njih je maltretirao. Majka mi se žalila dok je bila živa da se Milan drogira, zbog čega je i bio u zatvoru. U toj kući, Saša je bio najbolji, najmirniji čovek. Majka je umrla pre nekoliko godina, a u aprilu prošle godine umro je i njihov otac Zoran. Mislim da je od tada Saša još više bio u nemilosti brata - priča jedan od komšija.

U komšiluku svi zaziru od priče o Milanu, pravdajući to da je davno krenuo stranputicom i da je sa malo kim bio u dobrim odnosima.

- Milan se nije ženio dok je Saša pre 15 do 20 godina bio kratko u braku sa nekom ženom iz Bele Palanke. Nisu dugo bili u braku, samo jednom sam je ovde video, zajedničku decu nisu imali - dodaje drugi komšija.

Kobne noći, 6. maja, Milan je pozvao Hitnu pomoć oko 3.30 časova rekavši da je brata zatekao bez znakova života u krevetu. Ispričao da je čuo da je Saša pao te noći oko 22 časa, najverovatnije kada je pošao u toalet, da je pokušao da mu ukaže pomoć, a da je povrede na vratu zadobio kada je kasnije pokušao da ga probudi.

Do dolaska mrtvozornika on mu je skinuo odeću u kojoj je spavao i bacio je, obukavši bratu odmah odelo za sahranu. Vezao mu je vilicu maramom, kako se ne bi otvarala, a nesvakidašnju žurbu i pripremu brata za pogreb u oći u kojoj je preminuo opravdao je time "da se telo lakše obuče dok se ne ohladi".

Međutim, mrtvozornik je na Sašinom licu, ispod desnog oka video modricu pa je obavestio policiju koja je po nalogu Višeg javnog tužioca telo uputila na obdukciju. Obdukcijski nalaz je potvrdio je crne slutnje – smrt je nasilna, Saša je zadavljen stezanjem vrata, pa je Milan juče uhapšen i zadržan u policiji.

Modrica ispod oka otkrila zločin

Srđan Velimirović, komšija i najbolji prijatelj braće Grujić, jedan od retkih iz naselja Donji Komren koji je sa njima održavao bliske kontakte, ispričao je za "Blic" da je do 21 čas bio kod njih u kući i da Saša tada nije imao modricu ispod oka, a da je ponovo došao oko 3.30 časova na poziv Milana jer brat ne daje znake života, te da je tada imao podliv ispod oka.

- Do 21 čas je sve bilo normalno. Posle toga šta se dešavalo ja ne znam. Milan je mene zvao u 3.30 časova ujutru i rekao mi je da mu je brat umro. Osećao sam kako naplakuje. Pozvao me da dođem kod njega. Saša je bio položen u krevet, mrtvo telo. Bio je obučen. Video sam plavu masnicu na oku. Znao sam da je Milan agresivan malo, nisam ulazio u to, znam da ima neko drugi ko će bolje da vidi o čemu se radi. Pretpostavio sam da je možda pao na pločice, ali nisam potpitivao. Milan je samo govorio da mu je davao veštačko disanje i da mu je masirao srce u pokušaju da ga povrati. Ta masnica mi je bila sumnjiva ali ga nisam pitao ništa - ispričao je Velimirović.

On je rekao da je sa Milanom sedeo do jutra i da je on zvao da naruči pogrebnu opremu za brata ali da su mu rekli da prvo moraju da doktori pregledaju telo i potvrde smrt.

Nasledili penzije od roditelja

Nakon smrti oca Zorana, koji je preminuo 21. aprila prošle godine, braća su živela sama u samo za spoljni svet prividnom miru.

- Nasledili su porodične penzije, jedan od od majke drugi od oca i od toga su živeli. Nisu bili sposobni za rad. Živeli su kao složno, ali svađe su bile tako da kad Milan Saši zalepi šamar, pa posle dva minuta kao da mu nije udario šamar. Takav su nekakav odnos imali. Milan je bio je agresivan, kad mu naiđe, koliko sam ja to primećivao, ne baš uvek - ispričao je Velimirović.

(Kurir.rs/Blic)