POLICAJAC MLADOŽENJA ZAVRŠIO U PRITVORU Inspektor iz Zrenjanina uhapšen dok je išao na sopstvenu svadbu SVATOVI NASTAVILI VESELJE

Policijski inspektor N.R. iz Zrenjanina uhapšen je danas kod mosta preko Tise između Zrenjanina i Žablja kada je više policijskih vozila zaustavilo kolonu svatova koja je išla u Novi Sad na svadbeno veselje, prenosi portal zrklik.com.

Kako nezvanično saznaje "Blic" upravo je uhapšeni inspektor bio mladoženja, a u jednom od zaustavljenih automobila koji su ga pratili na svadbu pronađen je kokain, te je nakon kraće prepirke došlo i do sukoba između zaustavljenih lica u koloni i policije.

- Kolonu vozila koja su išla na svadbu presreli su po dojavi policajci iz Beograda i prilikom pretresa koji je sniman kamerama u jednom vozilu pronađena je psihoaktivna supstanca za koju se sumnja da je kokain. "Vesela družina" koja je krenula na svadbu počela je da se opire pretresu kao i mladoženja inspektor, pa je nakon kraćeg verbalnog došlo i do manjeg fizičkog sukoba zbog čega je mladoženja i uhapšen. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova tako da će on do ponedeljka biti u pritvoru što goste pozvane na svadbu nije sprečilo da nastave put Novog Sada i nastave sa veseljem u jednom restoranu - priča izvor blizak istrazi.

Konačan epilog ovom bizarnom incidentu daće nadležno tužilaštvo, a još nije poznato za koja će sve krivična dela teretiti inspektora mladoženju.

