PREKLAN JE I SLAVOLJUB, A DA LI JE TO SAM URADIO ILI NIJE NE ZNAM! Progovorio brat osumnjičenog za brutalni zločin u Barajevu!

Niko od meštana sela Rožanci u Barajevu nije mogao da nasluti da će doći do tako strašnog zločina, jer kako svi kažu Snežana i Slavoljub su bili u odličnim odnosima.

Sumnja se da je Slavoljub J. (62) nožem zaklao prvu komšinicu Snežanu Đ. (67) u njenoj porodičnoj kući u Barajevu. Nakon toga joj je, navodno, zapalio kuću i sakrio se pomoćnoj prostoriji u koju se ulazi iz kuhinje gde je sebi pokušao da oduzme život.

Brat osumnjičenog Vladan J. tvrdi da ne postoji šansa da bi Slaboljub tako nešto uradio, jer je kako kaže on slabovid.

- Slavko je mnogo dobar čovek, celo selo može za njega da kaže sve najbolje. Ne može niko da uperi prst u njega - navodi Vladan.

Kakav je problem doveo do krvoprolića u selu Rožanci nikome nije jasno. Meštani različito govore o njihovom odnosu.

- Videće se sada kada bude obdukcija, kad budu došli rezultati treba da se vidi da li ima otisaka, da li je on, da li nije. I on je preklan. Da li je on to sam uradio ili nije ne znam, kaže njegov brat.

Prema poslednjim informacijama, Slavoljub je i dalje u teškom stanju i u životnoj opasnosti.

Kurir.rs

