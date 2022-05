POZVAO SAM LEKARA DA BI MI DAO LEK ZA GLAVU, A ON ME USPAVAO I OBLJUBIO: Muškarac (40) tvrdi da ga je silovao prijatelj

Nišlija M.D. (40) prijavio je policiji svog ličnog lekara (44) i naveo da ga je muškarac čije je ime poznato redakciji obljubio 28. aprila u njegovoj kući.

Kako je M.D. rekao za Kurir, on se nekoliko dana nakon obljube obratio policiji.

- Pre šest godina sam ostao bez majke, poklekao sam i pao u neku vrstu depresije. Tada sam upoznao lekara koji me je lečio. Kako je prolazilo vreme, mi smo postali prijatelji i počeli smo da se družimo porodično.Upoznao sam njegove roditelje, on je upoznao moju porodicu i verenicu, sve je bilo normalno. Znao sam za njegovu seksualnu orjentaciju, ali to mi nije smetalo, cenio sam ga zbog dobrote - počinje priču M.D.

Mučila ga migrena

On navodi da su ga kobnog dana mučile migrene, te zbog bolova u glavi nije mogao da se pomeri, niti da ode do apoteke po lek.

- Smatrao sam, pošto je doktor i to psihijatar koji radi u zdravstvenoj instituciji, da može da mi pomogne. Pozvao sam ga i rekao da mi treba bilo kakva tableta, lek, bilo šta samo da prode bol - navodi naš sagovornik i nastavlja:

- Došao je tu kod mene u stan, ja sam jedva pričao od bola, progutao sam tabletu, nadajući se da će prestati migrena. Sledeće čega se sećam je da se budim na krevetu u spavaćoj sobi i to bez odeće. Potpuno omamljen video sam ga kako kleči pored mene, kako mi liže noge, posle mi je lizao butine i počeo oralno da me iskorišćava - priča ovaj Nišlija.

Zlostavljanje

On tvrdi da ne zna koja mu je tableta data, ali da je ponovo zaspao.

- Trgao sam se još jednom u trenutku jer me je probudila njegova težina jer je sedeo na mojim butinama, ja sam bio na stomaku i lizao mi je leđa. Bio sam potpuno skrhan od one tablete, verovatno sam ponovo zaspao. Probudio sam se dan kasnije, osećao sam se prljavo, poniženo.

Kako je naveo, nije mogao da zamisli šta će mu se desiti.

- Nikada nisam sumnjao da će mi uraditi ovako nešto. Prijavio sam ga policiji kasnije jer nisam mogao da dođem sebi od šoka.

Policija Podnećemo krivičnu prijavu Policija će po nalogu Višeg javnog tužilaštva, podneti krivičnu prijavu protiv četrdesetočetvorogodišnjeg muškarca iz Niša koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo obljuba nad nemoćnim licem. - On se sumnjici da je muškarcu dao lek od koga je ovaj izgubio svest, a potom ga je obljubio - rečeno nam je u niškoj policiji. Kurir.rs/Marko Smiljković