BIZARNA SCENA NA SUĐENJU ZA UBISTVO U BELVILU Svedočile BIVŠA žena, BIVŠA vanbračna i BIVŠA devojka optuženog?!

BEOGRAD - Saslušanjem svedoka odbrane danas je u Višem sudu u Beogradu nastavljeno suđenje za ubistvo Bojana Mirkovića 12. novembra 2020. godine u garaži zgrade u beogradskom naselju Belvil, za koje su optuženi Bojan Kovačević, Lazar Tejić, Ivan Nikčević, Dušan Kokoruš, Filip Ivanović.

Među svedocima koji su saslušani danas, a koji su ostali prvi svojim prvobitnim iskazima, svedočile su i bivša žena, bivša vanbračna žena i bivša devojka optuženog Ivana Nikčevića, objavio je Blic.

foto: Ana Paunković, Drustvene Mreže

Anđa S. je, između ostalog, odgovorila i na pitanja optuženog Nikčevića.

- Da li je tačno da se veći deo prodaje mobilnih telefona odvijao vam lokala, da sam kupcima nosio uređaje - upitao je optuženu, a svedok je odgovorila potvrdno:

"Ovo pitanje sam postavio samo da bi se videlo da u ovom slučaju nije bilo ništa neobično što sam se sa kupcem našao na auto-putu kako bih mu predao uređaj."

Bivša supruga i bivša vanbračna supruga, sa kojima optuženi ima po dve kćerke, rekle su da njihova deca proživljavaju teške trenutke i da pate otkako im je otac u pritovru.

foto: Ana Paunković, Drustvene Mreže

- Njima je svaki odlazak u posetu stresan, a ja kao majka sa njima proživljavam pakao - rekla je Anita K.

Ona je odgovarajući na pitanja objasnila da je poznavala ubijenog Mirkovića i da je za njegovo ubistvo saznala iz novina.

- Ivan i ja smo planirali da zajedno odemo na sahranu, ali je mlađa kćerka dobila temperaturu i zato smo odlučili da odemo drugom prilikom da izjavimo saučešće. Nismo na kraju otišli, jer se desilo sve ovo što se desilo - rekla je.

Osim njih, svedočio je i Nikčevićev prijatelj i saradnik Siniša Dulović, koji je reko da su njih dvojica držali restoran brze hrane zbog čega su često iznajmljivali automobile i da su dana kada je navodno Nikčević navodio kretanje ubice na osnovu GPS signala njih dvojica bila u Kruševcu i Kragujevcu, upravo zbog kupovine jednog automobila.

- On je vozio i nije dok smo išli tamo gledao, pratio ili slao bilo kakve mape, primetio bih to, da je to radio vozio bih ja - naveo je Drulović.

foto: Ana Paunković

Nikčević je na kraju tražio reč i rekao da je on jedini pritvorenik u koji je u pritvoru samo zbog uznemirenja jasnosti.

- Terete me da sam na navodio kretanje GPS-om, veštak je utvrdio da se telefon sa kog je to rađeno nalazio u Batajnici, a ja sam tog dana bio u Kruševcu, što su potvrdili i Siniša i Anđa - rekao je i dodao da Tejića, za koga se u optužnici navodi da mu je objašnjavao kako da postavi uređaj za praćenje, nikad do tada nije video:

"Jedino što sam priznao jeste da sam nabavio sredstvo za izvršenje krivičnog dela, ali ja sam se bavio time, prodajom uređaja i uradio sam to u sklopu posla, našao se s licem na auto-putu i predao mu ga."

Ponudili jemstvo od 70.000 evra

Njegov advokat Marko Popović je sudu predložio da se pritvor njegovom klijentu ukine i ponudio je jemstvo od 70.000 evra.

I advokat Bojana Kovačevića je zatražio ukidanje privora za svog klijenta, a Sud je oba predoga odbio. Naredno ročište će se održati četvrtog jula, kada će biti saslušani drugi svedoci.

Lazar Tejić je optužen kao neposredni izvršilac ubistva, dok su optuženi za teško ubistvo u saizvršilaštvu njegov očuh Bojan Kovačević, Ivan Nikčević i Dušan Kokoruž, a Filip Ivanović se tereti za pomaganje u izvršenju ovog krivičnog dela. Svi optuženi su uhapšeni desetak dana nakon ubistva i i dalje se nalaze u pritvoru.

Kurir.rs/Blic