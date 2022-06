AKO JE MOJA BILJA UBILA MUŽA, ONDA JE ONA MONSTRUM! BRAK IM JE BIO PAKAO! Biljanina sestra otkrila nove detalje zločina

Ako je moja sestra to uradila ona je zaista monstrum i javno ću je se odreći! Ona onda nije moja sestra koju poznajem i ne želim takvu osobu za sestru. Biljana je sa Ivanom mnogo propatila u braku, tukao ju je i plašila ga se.

Ovo je za Kurir ispričala Verica Antanasijević, sestra Biljane Stojanović iz Leskovca koja je izvršila samoubistvo, nakon čije je sahrane u istoj prostoriji nađen zabetoniran leš njenog muža Ivana. Interesantno je da je rodbina tri godine živela u uverenju da je Ivan na radu u Rusiji, jer im je Biljana sve vreme pričala da se sa mužem čuje telefonom!

- Njihov brak je bio jedan veliki pakao dok se nije rodio sin. Prvo se rodila jedna ćerka, pa druga. Tukao je i mučio. Često je bio pijan ispred prodavnice. Nakon što se rodio sin stanje se popravilo - priča sestra za Kurir i dodaje:

- Pored maltretiranja, doživljavala je konstantne pretnje. Ivan se bavio lovom i imao je puške, pa ga se plašila. Slabo smo se viđali, jer je on živeo u nekom svom svetu, ja pa ja, a ja mrzim hvalisanje i aroganciju.

Ona objašnjava da su svi bili protiv toga da Ivan ode za Rusiju da radi, jer su jednu porodično dramu preživeli već zbog rada u inostranstvu.

- Moj muž je takođe otišao u Rusiju da radi. Više se nije vratio, ostao je tamo i dobio sina sa jednom ženom. Kada smo čuli da Ivan hoće da ide, svi smo bili protiv toga, posebno naš otac jer zna kroz šta sam ja prošla - objašnjava Verica i dodaje:

- Sestra je jedno vreme podizala novac iz banke koji je slao, a potom su krenuli čudni događaji. Pričala mi je kako ne može da digne novac zbog kartica koje je oprala.

Sestra kaže da su se svi nadali i sa nesrpljenjem očekivali Ivanov dolazak iz inostranstva.

- Govorila nam je kako Ivan dolazi i svi smo ga očekivali. Rekla je da će doći u sredu. Uveče, jedan sat posle ponoći izašla je i otišla po Ivana da se nađu na mostu, a telefon je ostavila sinu da ima za igrice - kaže Verica Antanasijević i napominje:

- Rekla je ćerki da se vraća sutra. Pošto se nije pojavljivala, ćerka se uspaničila. Nikome se nije javila, mislili smo da je zbog manastira, ali je tamo dozvoljena upotreba telefona.

Ona je opisala kako su došli do tela njene sestre.

- Aleksandar Lazarević je zvao moju sestričinu, navodno, da se dogovore zbog branja malina. Potom je počeo da joj priča kako mora da bude jaka i zbog svog mlađeg brata i da će morati da ga čuva. Onda je rekao da uđemo u prostoriju tu, prva vrata desno i tu ćete je naći. Tu smo zatekli Biljanino telo - priča Verica i nastavlja:

- Kako je on znao da se tu nalazi telo, to nikome nije jasno. Navodno mu je rekla i najavljivala mu je to, ali ako je to znao, zašto nikome nije rekao, zašto nije pokušao da je zaustavi i pozvao službe.

Ona objašnjava da su mlađa deca na čuvanju kod nje, a da starija ćerka neće da ide iz kuće.

- Ćerka odbija da napusti kući i verovatno očekuje da se otac pojavi - priča Verica.

Naša sagovornica navodi da nije znala da li njena sesta ima nekih problema i da se nikada nije žalila.

- Nikada se nije žalila ni na šta. Imala je finansijskih problema do pre par meseci, ali kada smo saznali da Ivan uskoro dolazi, očekivali smo da će sve biti rešeno kad se vrati. Ona ima troje dece, školarci, svakome od njih je obezbedila sve i više nego što je mogla.

Telo prepolovljeno Čekamo rezultate obdukcije Verica Antanasijević ispričala je da je leš koji je pronađen u pomoćnoj prostoriji prepolovljen. - Mi ne znamo čije je to telo, poslato je na obdukciju i uzet je bris od Ivanove majke. Čekamo rezultate - navela je ona. Kurir.rs

