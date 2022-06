SNAJKA JE PRIČALA DA IVAN NE MOŽE DA SE JAVI, A KAKO I DA SE JAVI KAD JE BIO U BURETU? Roditelji ubijenog Leskovčanina slomljeni

Telo Ivana Stojanovića (40) iz Velikog Trnjana kod Leskovca pronađeno je zabetonirano u buretu u šupi u danu kada je sahranjena njegova supruga Biljana (38) koja se nekoliko dana pre toga otrovala u istoj prostoriji!

Filmska priča koja je šokirala jug Srbije razotkrila se u danu kada je Biljana sahranjena, a kada se navodno, policiji obratio muškarac sa kojim je ona bila u emotivnoj vezi i rekao da mu je ona ispričala da je ubila muža za koga su svi verovali da je na privremenom radu u Rusiji!

Naime, prošle nedelje Stojanovićeva je nestala, a potom je pronađena mrtva. Ona se prema prvim informacijama otrovala, a porodica ju je sahranila 28.juna.

Telo na čaršavu

- Biljanino telo pronađeno je u pomoćnoj prostoriji na belom čaršavu i jastuku, a pored je bila nekakva bočica. Nakon Biljanine sahrane policiji se navodno javio muškarac i ispričao da mu je ona nekoliko dana pre samoubistva rekla da je ubila muža pre tri godine, stavila ga u bure koje je prekrila i koje stoji u šupi i da ga treba tražiti u dvorištu, a ne Rusiji - kaže izvor Kurira i dodaje da je policija otišla tamo i otpočela pretres:

- Baš kako je čovek opisao, u buretu je pronađen zabetonirani leš za koji se sumnja da je Ivan Stojanović, a na kome je čak kosa bila netaknuta, odnosno, nije istrulela. Telo je odmah poslato na obdukciju, a sa policijom je bio i Ivanov brat - priča izvor.

Ispostavilo se da je Biljana godinama pričala rođacima, kolegama i prijateljima, da je njen suprug Ivan otišao u Rusiju i da su se u međuvremenu rastali.

- Navodno, kolegama i prijateljima je pričala da joj nije slao novac, da živi teško, pa da čak mora da rasprodaje imanje - objašnjava izvor i dodaje da je istraga utvrdila da je Stojanović u Srbiju ušao 2019. godine i da više nije izašao iz zemlje:

Došao zbog tastove smrti

- On je pre tri godine došao u Leskovac kada je Biljani preminuo otac i organizovao sahranu. Posle toga su čak išli i na more sa svoje troje dece i od tada ga niko nije video. U prilog tome da niko nije sumnjao da Ivan nije živ govori i podatak da je on potpisan kao ožalošćeni na njenoj umrlici - priča naš sagovornik.

Roditelji stradalog Ivana, Jovan i Ružica, za Kurir su naveli da su nakon snahine sahrane planirali da se jave policiji i prijave nestanak sina jer im je bilo čudno što ga nisu čuli tri godine.

- Nikad nam se nije javio, snajka je pričala da se redovno javlja svakog meseca, kao i unuke, ali da tata ne može da priča sa nama. Pa nije ni mogao kad je bio nabijen u bure i sahranjen. Biljanine sestre su nas stalno napadale što se Ivan ne javlja, što ne dolazi. Deca nisu smela ništa da kažu. Uvek nas je lagala, a ona ga je spakovala sa ljubavnikom - pričaju roditelji:

Unuci pričali da se čuju sa ocem

- Kad smo išli kod snajke ona ga je kao zvala iz druge sobe i izmišljala razloge zašto sad ne može da priča. Pre nekog vremena je najstarija unuka čak pronašla tatinu torbicu i pasoš, sve nam je bilo čudno i hteli smo da zovemo policiju, da prijavimo. On je prema njenoj priči bio u Rusiji, kao da ga je mafija otela, a tri godine je bio zazidan.

Roditelji navode da je Ivan pronađen u staji u kojoj su nekada čuvane krave, a da je tu ranije pronađeno i Biljanino telo.

- Na betonu je bila neka plava boja i par kapi, ona je u jaslama nađena, na belom čaršafu. Njene dve sestre kunu i proklinju mog sina, kao da je on kriv. Tad sam rekao, čekaj, ako ona nije živa, možda ni moj sin nije živ. Ljudima koji su je tražili bilo je sumnjivo i što je u toj prostoriji koja je uvek zaključana jedan deo zazidan - priča otac.

Majka Ružica kaže da je Ivanovu lobanju video njegov brat Nenad.

- Preko betona su bili otpaci kukuruzovine. Idem na sahranu, ja je žalim, a moj sin mrtav, da dočeka da mu koske sahranjujem - jeca Ivanova majka.

Do zaključenja ovog broja Kurira nije saopšteno da li je Stojanović ubijen, kao ni da li je neko osumnjičen i uhapšen.

Advokat saslušan Bio sam sa Biljanom, ali ne znam ništa o smrti muža U policijsku stanicu u Leskovcu juče je priveden advokat A.L. (28) koji je bio u ljubavnoj vezi sa Biljanom. On se ranije javio medijima i rekao da je zatečen i njenom smrću, a da nije znao da je Ivan mrtav, kao i da će otići na razgovor u MUP. - Ko je ubio Biljaninog muža apsolutno mi nije poznato. Ja nisam učestvovao u tom zločinu. Zatečen sam i njenom smrću, a posebno saznanjem da me neko povezuje sa ubistvom njenog supruga, odnosno da sam sa njom počinio zločin i posle njene smrti to otkrio policiji. To je nečija sumanuta izmišljotina - rekao je advokat za Srpski telegraf i dodao da se sa Biljanom nije video 10 dana, kao i da nije bio na sahrani jer nije znao kada je.

Biljanini rođaci Mislimo da je ucenjena Biljanini rođaci juče nisu bili raspoloženi za razgovor, ali su naveli da sumnjaju da joj je sve namešteno. umrlica bojane stojanović foto: Kurir - Mislimo da je neko ubio Ivana, a nju ucenjivao. Ne znamo šta da kažemo - kažu.

Druga tragedija Ivanovog brata ubili kada je imao pet godina Kako je za Telegraf.rs ispričala komšinica Ivanovih roditelja, oni su pre 40 godina preživeli još jednu tragediju. - Osim starijeg sina Nenada, imali su i sina Slavišu koji je u ranom detinjstvu tragično izgubio život. Oni su svi živeli u Zbežištu kada je tokom igre lovačkom puškom jedan dečak usmrtio Slavišu koji je tada imao pet godina. Ivan je rođen nakon njegove smrti - rekla je komšinica.

Uplela koleginice Slale poruke ćerki Koliko je Stojanovićeva bila obazriva posle zločina govori i podatak da je koleginicama pričala da se sa mužem čuje samo jedna ćerka. policija na uviđaju foto: Kurir - Ona je svima govorila da on ima kontakt sa jednom ćerkom, a navodno je devojčcia policajcima priznala da ju je majka terala da priča svima da se čuje sa tatom. U ovu zavrzlamu uplela je i jednu koleginicu koju je zamolila da sa nepoznatog broja pošalje poruku njenoj ćerki u kojoj je pisalo: Tata je dobro, polomio mi se telefon, nemam mnogo vremena da vas nazovem... Kao, da se dete ne brine - ispričala je za Kurir Biljanina drugarica.

Sumnje meštana Ubila ga zbog afere Meštani sela pričaju da se po mestu sada ispredaju razne priče, pa i ta da je Biljana mužu presudila jer je saznao za njenu aferu. - Priča se da je muža ubila jer ju je uhvatio sa ljubavnikom, pa da je taj švaler posle čak njoj tražio 300 evra i ucenjivao je da će je prijaviti policiji. Ko zna šta je tu bilo, nisu čista posla - kažu meštani.

Stric sumnjao u priču Pričala da sa mužem ide u manastir Biljanina prijateljica za Kurir je ispričala da se pre nekoliko dana u selu pročulo da je Ivan viđen u blizini škole, te da je svratio i javio se mlađoj deci koja imaju 14 i 10 godina. - Navodno, njegovi roditelji su to čuli i došli u Veliko Trnjane, u Biljaninu kuću. Međutim, on se nije pojavljivao. Oni su sve vreme verovali da je on u Rusiji, a tek kada je Biljana umrla počeli su da sumnjaju da nije tamo - priča prijateljica: - U njenu priču ranije je posumnjao i njen stric, uprkos tome što mu je pokazivala slike nekog automobila koji Ivan planira da kupi i do detalja prepričavala njihove planove, kao i da planiraju da idu u manastir Tumane. Čak je i neke slike slala prijateljima.

