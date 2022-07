3 DANA PRE SAMOUBISTVA BILJANU OTELI, NA SILU JE UVUKLI U AUTO... Komšije otkrile nove detalje, svi su SLEĐENI ZBOG MISTERIJE!

Biljana Stojanović (38) iz Velikog Trnjana kod Leskovca, čije je telo pronađeno u nedelju, tri dana pre samoubistva je, po rečima meštana, u večernjim satima na ulici uvučena u jedan automobil. Njeno telo je u nedelju pronađeno u jaslama za krave na čaršavu sa glavom na jastuku, dok se pored nje nalazio nož i flaša sa otrovom.

Ukoliko su ove priče meštana Velikog Trnjana tačne, misterija Biljanine i smrti njenog supruga Ivana Stojanovića, čije je telo pronađeno zabetonirano u podrumu, mogla bi biti još veća.

ŽENE U 99% SLUČAJEVA UBIJAJU OVAKO, ALI ONDA NASTAJE GLAVNI PROBLEM! Ekspert otkriva: Biljana nije mogla sama, KO JE SAUČESNIK?!

Sumnja se da je Biljana sekirom usmrtila supruga, nakon čega je njegovo telo zabetonirala, ali se do okončanja istrage ni jedna druga opcija ne odbacuje, kao ni to da li je imala pomoć.

Komšije vraćaju film i sećaju se mnogih neuobičajenih situacija od kojih neke nakon Biljanine smrti mogu da bace novo svetlo na ceo događaj.

- Pre tri dana komšija i komšinica, koji su uveče pušili cigare na terasi, videli su Biljanu kako stoji na rasklrsnici i čeka. Onda je naišla jedna limuzina, ali zbog mraka nisu mogli da vide o kom je modelu automobila reč, kao ni registarske tablice. Ona je prišla i verovatno je, kada je videla da u kolima nije neko ko je trebalo da bude, došlo do rasprave. Počeli su da se svađaju i na silu je, navodno, uvučena u kola. Počela je da viče: "Ne, ne, pustite me" - priča za Blic jedan od komšija.

Kako navodi, to se dogodilo u sredu uveče.

- U nedelju je njeno telo pronađeno u štali u jaslama za krave. Ležala je na čaršafu sa glavom na jastuku, dok su, kako se priča, vrata od štale bila zatvorena i zavezana sa spoljne strane, a ako je to tačno, onda je to neko sa strane uradio - kaže jedan od komšija.

"2019. su prodali traktor i sve mašine, nije nam to tada bilo čudno..."

On se seća da je Ivan poslednji put bio 2018. ili 2019. godine i da ga od tada više nije video.

- Tad kada je došao prodali su traktor i sve priključne mašine on i žena. Nikome to nije bilo čudno, jer smo svi znali da radi u Rusiji i da zemlju nema ko da obrađuje i da je bolje da prodaju mehanizaciju, nego da stoji neupotrebljena. Međutim, Ivana nije bilo dugo. Pre dva meseca sam pitao komšinicu šta je sa njima, a ona je odgovorila: "Ma treba da dođe u aprilu". Rekla mi je i da je valjda prešao da radi za neku novosadsku firmu. Da li je to njoj neko tako pričao ili je ona namerno govorila netačno, ne znam, ali sam je pitao da li se čuju, na šta je rekla: "Kako da ti kažem, oratimo (pričamo), ali ne može da dođe". Govorila je i da će da ide u Novi Sad da ga nađe "živog ili mrtvog" - priča komšija iz sela za Blic.

foto: Printscreen/Facebook

Meštani Velikog Trnjana ne mogu da poveruju da je Biljana ubila supruga, kao ni da je sebi oduzela život.

- Nikad niko u selu ne bi rekao da to može da se desi. Meni je neverovatno bilo kada sam pročitao vest u medijima. Još nekako verujemo da će nešto drugo da se otkrije - pričaju meštani.

Kažu i da je selo veliko, pa da Biljanu nisu viđali često, osim kada je išla po decu u školu.

- Priča se po selu da je imala nekoga, ali to je sve rekla-kazala. Sve najbolje o njima mogu da kažem. Iskreno smo se iznenadili kada smo čuli da je izvršila samoubistvo, jer ništa na to nije ukazivalo. Nedavno je ćerki slavila 18. rođendan. Nisu bili prebogati, ali ni siromašni, imali su za sebe dovoljno. Svi smo u šoku - navodi meštanin Velikog Trnjana.

(Kurir.rs/Blic)