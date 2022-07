SUOČAVANJE PRED SUDOM! Papić: Ministre pozvali ste me i rekli "DOĆI ĆE MILJKOVIĆ!" Stefanović: Nikada nismo pričali o njemu

Nebojšsa Stefanoviš, bivši ministar policije, izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da nisu tačni navodi njegovog bivšeg prijatelja i nekadašnjeg zamenika načelnika SBPOK- a Gorana Papića da ga je u aprilu 2020. zvao kako bi urgirao da se Marko Miljković sasluša brzo i efikasno bez "preteranog zadržavanja".

- Ništa od toga nije tačno, vezano za tog Miljkovića. Spreman sam ako treba i na poligraf da idem, niti sam ga u životu sreo, niti sam ga znao, niti me je interesovalo bilo sta vezano za tog Miljkovića - rekao je pred sudom ministar Nebojša Stefanović.

On je naveo i da mu je bilo poznato da je Miljković bio privođen 2016. ili 2017. godine.

- Znao sam da je u kriminalnim vodama, ali nisam znao da je ovakav monstrum kako se pokazalo - rekao je Stefanović.

foto: Nenad Kostić

Na pitanje Papićevog advokata, zbog čega bi okrivljeni rekao nešto što nije istina, on je odgovorio "da se protiv njega vodi kampanja da ga različiti okrivljeni pominju".

- Negiram ono što nije istina. Mene u javnosti niko ne vezuje za ubistvo na šinama niti klanove. Već dve godine nisam ministar policije, siguran sam da je država već sve ispitala- odgovorio je Stefanović na pitanje advokata Branislava Tapuškovica da li negira Papićevu odbranu jer se njegovo ime u javnosti vezuje za navodno uklanjanje dokaza u slučaju ubistva na šinama u kom su oslobođeni Belivuk i Miljković.

Inače, Stefanović je na početku izlaganja potvrdio da su on i Papić do kraja 2020. godine bili porodični prijatelji, da su se družili i viđali. Stefanović je naveo da je porodica njegove bivše supruge u prijateljskim odnosima sa porodicom Papić i da odatle datira njihovo prijateljstvo. On nije mogao da objasni zbog čega je druženje prestalo.

foto: Nenad Kostić

Inače, posto su i Papić i Stefanović ostali pri svojim iskazima, koji su potpuno različiti, sudija je odlučio da suoči bivše prijatelje, koji se pri susretu ispred sudnice nisu pogledali. Oni su, stojeći na metar jedan od drugog, morali da se pogledaju u oci i kažu jedan drugom šta imaju.

Papić: Ministre, pozvali ste me i rekli: "Doći će Miljković na razgovor, završite sve brzo i efikasno!"

Stefanović: Nikada nismo razgovarali o Marku Miljkoviću.

Papic: U sredu, dva dana kasnije ste me opet zvali na signal i rekli: "Koji deo ti nije bio jasan, rekao sam kratko a vi ga maltretirate već pet sati."

Stefanović: Nikada nismo razgovarali o Miljkoviću.

Pošto je svako ostao pri svome, neprijatno suočenje bivših prijatelja je okončano. Sudija je odbio predlog da kao svedok bude saslusan Miljković, pa je za avgust zakazano iznošenje završnih reči pred presudu Papiću.

(Kurir.rs/J.S.)

