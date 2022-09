ZBOG OVOGA JE UBIJEN JOVAN VUKOTIĆ! Otkriveno kako i zbog čega je likvidiran vođa škaljarskog klana JEDNA STVAR JE POSEBNO ČUDNA

Bivši načelnik za krvne delikte Žarko Popović otkrio je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji tri razloga zbog čega je nezvanični vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić ubijen.

Popović je prvo istakao da se ovde radi o ozbiljnim profesionalcima koji su likvidaciju dobro osmislili.

- Imate vrhunske, profesionalne ubice koje znaju dobro taktiku kako da priđu i pored kamera, obezbeđenja i blindiranog vozila. Oni pripremaju posebnu municiju koja buši blindirana vozila. Oni su mu prišli dok je stajao na semaforu, četiri metka su ispaljena, od toga tri metka su ispaljena u telo a jedan u glavu i pobegli su sa lica mesta. Sama činjenica da njegova supruga koja je u drugom stanju nije povređena, i dete koje je bilo u kolima znači da se radi o ozbiljnim profesionalcima koji su to uradili. To neka baraba sa ulice ne može da uradi. Ovo je dobro osmišljeno - rekao je Popović i dodao da je veliko pitanje kako su uspeli Vukotića da lociraju u gradu od 17 miliona stanovnika.

foto: Yeni Şafak

- Postavlja se pitanje kako je on provaljen u gradu od 17 miliona stanovnika. Moje mišljenje je da je on kao nezvanični vođa škaljarskog klana morao da nastavi posao - kaže Popović.

Bivši načelnik za krvne delikte je potom i objasnio iz koja tri razloga je Vukotić ubijen.

- U tim kontaktima sa svojim partnerima možda ga je neko prodao s obzirom da je Kašćelan dao nagradu od 900.000 evra za njegovo ubistvo, pa je nekome ta cifra odgovarala. Drugo, možda je neka ekipa iz posla htela da ga makne i da preuzme njegovo tržište i njegove kanale transporta kokaina i sve ono što je vezano za taj posao. Treća varijanta, koja je po mom mišljenju najverovatnija, jake obaveštajne službe uzimaju velike pare od narko klanova, to im je budzet i možda su ga one namestila Kašćelanu da bi posle one preuzele Kašćelana pod svoje i uzimale pare za fon. Tu nema četvrte varijante. Način na koji je likvidiran govori sve. Njihovo amatersko ponašanje, za tri mesecu su im ubili trojicu vođa. Šahovića u Budvi, Vlaovića na Pagu i treće Vuković. To ozbiljna kriminalna grupa sebi ne sme da dozvoli - objasnio je Popović gostujući u Pulsu Srbije.

03:03 ZBOG OVOGA JE UBIJEN JOVAN VUKOTIĆ! Otkriveno kako i zbog čega je likvidiran vođa škaljarskog klana JEDNA STVAR JE POSEBNO ČUDNA

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:01 MEDOJEVIĆ OZBILJNO OPTUŽUJE: Milov klan pokušao da prošvercuje 26 TONA KOKAINA U SAD! Svi još pamtimo čuvenu zaplenu u Filadelfiji