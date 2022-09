OVA ČETVORICA MONSTRUMA OSUĐENA SU NA DOŽIVOTNE ROBIJE U SRBIJI: Od silovanja devojčice do paljenja žive žrtve, JEZIVO!

Virdžinel J. je četvrti koji je u Srbiji osuđen na doživotni zatvor. On je danas dobio maksimalnu kaznu za ubistvo žene Radinke K. (87) u Požarevcu.

On je pokušao da siluje ženu, ali kako se ona branila, izbo ju je sečivom. Ubistvo se odigralo u selu Rečica kod Požarevca.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu žalilo se na odluku suda da Virdžinel bude osuđen na 20 godina, pa ga je Apelacioni sud u Kragujevcu osudio na kaznu doživotnog zatvora.

On je u noći između 4. i 5. januara pošle godine uzeo nož za klanje svinja i krenuo u kuću kod baka Radinke K. (87) sa namerom da je siluje u selo Rečica.

- On je provalio u njenu kuću i zatekao je kako leži na krevetu. Zapretio joj je nožem za klanje svinja, rekao da će da je ubije, ako mu ne bude dozvolila da ima odnos sa njom. Okrenuo je baka Radinku na stomak, ali se ona jako branila, iako ju je tukao iz sve snage. Kada je video da neće uspeti u nameri da je siluje, on je izbo tim nožem po telu, a potom zaklao - rekao nam je sagovornik iz ovog slučaja.

Inače, Virdžinel J. (37) je iz susednog sela Kličevac, koji ima i rumunsko i državljanstvo Srbije.

Uhapšen je 20 sati nakon što je počinio pokušaj silovanja i ubistvo, a na saslušanju je priznao zločin, a potom i ispričao jezive detalje.

- Bio sam pijan. Došao sam kod nje, međutim, ona mi je izbila nož iz ruke i posekla me. Pukao sam! Onda sam je sekao po stomaku, pa zaklao. Ostala je da leži na podu - rekao je on na saslušanju.

Nakon zločina, on je nameravao da pobegne u Rumuniju.

Požarevačka policija je u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i pančevačkom policijom istog dana locirala Virdžinela J. u okolini Vršca i uhapsila.

To je četvrta izrečena kazna doživotnog zatvora u Srbiji.

Prva najteža zatvorska kazna izrečena je prošle godine, a dobio ju je Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, koji je silovao devojčicu od 12 godina, a koji je nedavno preminuo u zatvoru. Drugu je dobio Radomir Blagojević koji je zapalio živu ženu, Zoricu Kalinić, zbog čega je preminula, a sudilo mu se i za silovanje. Treća osoba kojoj je presuđeno na doživotnu robiju je Dejan Dabović koji je u decembru 2019. godine brutalno ubio devojku Dušanku Jocović u Novom Sadu.

Radomir iz Surčina je polio benzinom živu Zoricu, a mesec danas pre toga pretukao i silovao drugu ženu

Blagojević (55) je pre dve godine u julu svoju pratnerku Zoricu Kalinić (66) živu polio benzinom, a potom zapalio. Mesec dana pre toga, pretukao je i silovao R. N. Prošle godine na suđenju u Višem sudu u Beogradu priznao je da je Zoricu brutalno ubio.

Njemu se sudilo i da je mesec dana ranije silovao R. N., ali je na svedočenju optužio žrtvu silovanja da laže i da bi više voleo da je ona na "Zoričinom mestu".

Posle svedočenja R. N., koja je izjavila da je kobne večeri došla kod njega kako bi mu za novac sredila kuću, a on je brutalno pretukao i silovao, on je tada skočio sa optuženičke klupe i obratio se žrtvi.

- Ona puno laže. Odgovaram za ubistvo Zorice i spreman sam za kaznu, ali pred svima da kažem - više bih voleo da je Zorica živa, a da je ova pod zemljom - rekao je Blagojević.

R. N. posvedočila je da se zbog delimične amnezije ne seća svih detalja, ali da je posle onoga što joj je optuženi uradio 36 sati ležala u bolnici bez svesti. Ipak, navela je da zna da ju je udarao po glavi dok nije pala u nesvest.

- On mi je ispričao svoju tužnu životnu priču. Bilo mi ga je žao i nastavila sam da se družim s njim. Počeo je da mi se udvara i da mi šalje poruke, ali nije mi se sviđao kao muškarac. Pozvao me je da mu za novac očistim kuću i ja sam došla. Skuvao mi je kafu, i čim sam popila drugi gutljaj, primetila sam da je čudna - ispričala je R. N. pred sudom.

Navodno, posle trećeg ili četvrtog gutljaja kafe, kako je rekla, osećala se loše i počela je da "gubi kontakt sa stvarnošću".

- Pretukao me je. Oči su mi bile pune krvi, izgubila sam privremeno vid - rekla je žena.

Takođe je i sin osumnjičenog Stefan Blagojević pred sudom posvedočio da je on pronašao R. N. u očevoj kući.

- Rekla mi je da ju je moj otac cele noći tukao i silovao. Pozvao sam policiju - kazao je.

Inače, tokom suđenja nije izrazio ni osećaj krivice ni kajanja. Ovo je veštačenjem strukture njegove ličnosti utvrdila psiholog Nada Janković.

Dejan Dabović sekao i grebao Dušanku Jocović u Novom Sadu

Dejan Dabović (30), nekadašnji vaterpolista, poslat je u oktobru prošle godine na izdržavanje doživotne kazne zatvora, i tako je postao drugi osuđenik u Srbiji koji će do smrti ostati iza rešetaka.

On je pravnosnažno osuđen za teško ubistvo iz bezobzirne osvete bivše devojke u Novom Sadu nakon što je sa njim raskinula dugogodišnju emotivnu vezu i za razbojništvo u kladionici koje je bilo dan pre ubistva.

Dabović je u Novom Sadu, na Grbavici, ubio svoju bivšu devojku Dušanku Jocović. Izbo je nožem pred zgradom u kojoj je živela u Alekse Šantića. Devojka je preminula na putu do Urgentnog centra, dok je okrivljeni za ubistvo uhapšen nekoliko sati kasnije.

- Otkako sam u pritvoru, stalno razmišljam o tome šta sam uradio i kajem se. Sećam se da sam Dušanku udarao pesnicama po glavi i ničega više. Ne znam kada sam izvadio nož. Sledeće čega se sećam je dolazak u sobu u hostelu - rekao je Dabodić na jednom od suđenja.

Govoreći o njihovoj vezi, Dabović je tvrdio da su i on i Dušanka međusobno bili ljubomorni i da je zbog toga dolazilo do prepirki. Imao je, kako je rekao, potrebu da se vidi sa njom, i 25. decembra je otišao do njene zgrade, ali je nije pronašao. Sutradan su se, po njegovim rečima sreli kod Limanske pijace, prošetali su se i pričali o svojim životima.

- Ušli smo u radnju, kupila je vodu i nekoga je pokušala da pozove preko telefona i čuo sam kada je rekla da je Dejan Dabović sa njom i da joj preti nožem - ispričao je optuženi:

- To me je užasno pogodilo, krenuo sam da je zagrlim, a ona je vikala da se sklonim od nje. Odgurnula me je i pljunula i to me je razbesnelo.

Inače, Dušankina majka Mirjana i rođena sestra Danijela, koja živi u Novom Sadu, pridružile su se krivičnom gonjenju Dabovića. Navele su da im je teško zbog svega što se dogodilo, kao i da je Dušankin otac u međuvremenu od tuge za njom preminuo. One su ispričale i da se po Herceg Novom posle ubistva pričalo kako je optuženi od kuće poneo nož kojim je izvršio ubistvo, jer nigde nije mogao da nađe da kupi pištolj.

U Višem sudu u Novom Sadu dana 24. marta ove godine, petočlano sudsko veće kojim je predsedavala sudija Ivana Josifović izreklo okrivljenom Dejanu Daboviću kaznu doživotnog zatvora za izvršeno krivično delo teško ubistvo i za krivično delo razbojništvo.

Ninoslav Jovanović danima silovao devojčicu i sekao joj kosu

Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je osudio u julu prošle godine na doživotnu robiju Ninoslava Jovanovića (48) iz sela Malča za otmicu i produženo krivično delo silovanja čija je žrtva bila dvanaestogodišnja devojčica.

Optuženi Ninoslav Jovanović iz sela Malča, kriv je zato što je 20. decembra 2019. godine sposoban da shvati značaj svojih dela i upravlja svojim postupcima, oko 7.25 sati u naselju Brzi Brod u Nišu, obmanom i pretnjom odveo maloletnu devojčicu iz Suvog Dola, u nameri da sa njom ima seksulane odnose, na taj način što je putničkim vozilom „fiat punto“ sustigao oštećenu, zaustavio vozilo i pozvao je da uđe u kola. Kada mu je ona rekla da ne sme, predstavio se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi. Zatražio je da mu pokaže gde je škola, na koji je način obmanuo i naveo je da uđe u vozilo. Kada je oštećena počela da mu objašnjava gde je škola, kazao joj je da će joj pokazati kraći put. Kada su krenuli dalje, kazao joj je da je oteta, da je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da ona mora da bude sa njim dok njen otac ne vrati dijamant. Zatim joj je uputio reči pretnje i tako je odveo do mesta zvanog Malčanska petlja, gde je sišao sa glavnog puta i zaustavio vozilo.

U jednom trenutku ju je izveo iz vozila i tada je devojčica pokušala da mu pobegne tako što je potrčala prema kolima, ali je okrivljeni sustigao, udario je po galvi i odsekao joj pramen kose, zatim je odvukao do kolibe. Do 29.12. kada je nađena, dok je devojčica osećala glad, umor, bila iscrpljena i plakala, govorio joj je da mora da nastavi, da ne sme da stane, da mora da hoda. Ona je plakala i molila je da je pusti kući, jer se plašila, a on je udarao u glavu i stomak i pretio joj daće joj ubiti roditelje, što je oštećenu plašilo jer je verovala da to može da se dogodi. Kada bi nailazili na ljude, da ne bi tražila pomoć, govorio joj je da su oni zli, da mogu da ih ubiju, da mora da trči. Ona se plašila mraka, zvukova koje je čula, a okrivljeni joj je dodatno plašio sekući joj kosu, skidao joj je malje, govorio joj je da će joj ubiti roditelje.

Ona je počela da se brani, pokušala da ga udari ciglom, makazama joj je sekao kosu da bi je kaznio što je pružala otpor. To je činio sve do 29.12. kada je pobegao, a oštećena pronađena. Na taj način je izvršio otmicu u sticaju sa produženim krivičnim delom silovanja, pa mu sud za otmicu izriče kaznu zatvora od 11 godina, a za produženo delo silovanja doživotnu robiju, pa mu se izriče jedinstvena kazna doživotne robije.

Jovanović se nalazoi u niškom KPZ od 5. januara 2019. godine otkako je uhapšen, a nedavno je preminuo.

