ZA ZATVOR! Centar za socijalni rad iz Vršca je SAUČESNIK U ZLOČINU! Stručnjaci traže odgovorne za smrt male Petre

Centar za socijalni rad (CZSR) iz Vršca direktno je odgovoran za ubistvo trogodišnje Petre B., a zaposlene u ovoj instituciji trebalo bi smatrati saučesnicima u zločinu, koji je u utorak počinio Marko B. (35) kada je u kofi s vodom udavio svoju ćerku, pa se obesio, slažu se stručnjaci za Kurir.

Naši sagovornici kažu da je ova instutucija zakazala kada je dozvolila da otac, koji je samo sedam dana pre zločina osuđen za porodično nasilje i kome je sud izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja, u nekontrolisanim uslovima viđa dete.

Podsetimo, Marko B. je 27. septembra pred Osnovnim sudom u Vršcu proglašen krivim zbog toga što je pet godina vršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom suprugom Suzanom B. Osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana, sa rokom provere od tri godine, sud mu je naložio i psihijatrijsko lečenje. Imao je i zabranu prilaska ženi.

Češljaju CZSR Pokrenut nadzor! Iz vršačkog CZSR ni juče nisu odogovorili na pitanja novinara Kurira, a Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u Novom Sadu, koji je nadležan za ovaj CZSR, započeo je nadzor. - Odmah po saznanju o ubistvu maloletne P. B. i samoubistvu njenog oca M. B. preduzete su sve mere iz naše nadležnosti i započet je nadzor u Centru za socijalni rad Vršac. Nakon izvršenog nadzora i analize stručne i druge dokumentacije, kao i realizovanih intervjua sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad u Vršcu, Pokrajinski sekretarijat će utvrditi da li su preduzete sve aktivnosti u vršenju javnih ovlašćenja u konkretnom slučaju - saopštili su iz Pokrajinskog sekretrarijata i dodali: - Ukoliko se utvrde nepravilnosti ili nezakonitosti, preduzećemo radnje iz svoje nadležnosti.

Model viđanja

- Praksa jeste da se nadležnim institucijama prosledi presuda, ali ta informacija za ovaj konkretan slučaj je dostupna sudiji i stranama u postupku - rekao je za Kurir Milorad Ankić, portparol Osnovnog suda u Vršcu i dodao da presuda protiv Marka B. nije postala pravosnažna, te da zbog toga sud nije ni mogao da kontroliše da li se mera obaveznog psihijatrijskog lečenja osuđenog sprovodi.

On je dodao i da pred njihovim sudom nije vođena brakorazvodna parnica, te da je odluka o modelu viđanja deteta bila isključivo na Centru za socijalno rad. Ono što je, takođe, zabrinjavajuće u ovom slučaju jeste to da je majka devojčice, prema rečima osoba iz njenog bliskog okruženja, upozoravala zaposlene iz CZSR "da je otac devojčice opasan i da ne sme samostalno da viđa dete", te se i žalila na takvu odluku. Nažalost, navodno, je dobila odgovro "da ona nije dovoljno stručna i da ima stručnih ljudi koji o tome odlučuju". Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća, smatra da je ovo direktan propust Centra za socijalni rad.

foto: Kurir Televizija Zorana Mihajlović Postoje propusti i ovo nije prvi put Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, izjavila je da je potrebno sprovesti nadzor, istragu i kontrolu rada institucija u vezi sa tragedijom u Vršcu. - To je lična, porodicčna i društvena tragedija i moje saučešće majci i porodici. Država je uradila mnogo toga, pre svega kada je reč o unapređenju zakonskog okvira, obuke svih u lancu koji se bave borbom protiv nasilja u porodici, mislim na policiju, sudove, Centre za socijalni rad. Nažalost, pokazuje se da postoje propusti u Centrima za socijalni rad i ovo nije prvi put. Neophodno je da oni koji rade svoj posao, odgovaraju za ono što rade. Neophodni su nadzor i istraga da bi se utvrdilo ko je zakazao i kako da te propuste ispravimo, kako se više ne bi ponavljalo da se izgubi još jedan dečji život. To je obaveza države, da javnost sazna da li postoji i čija odgovornost - rekla je ona.

- Očekujem da se taj Centar izjasni, kako je do toga došlo i zbog čega, da li je bilo pritiska i od koga. Ne mogu da prihvatim da jedno dete od tri godine strada zato što je tamo neko doneo takvu odluku, da on nije opasan po dete, a taj isti čovek je dan pre toga osuđen i rađeno mu je psihijatrisko veštačenje, pritom je maltretirao i tukao svoju surptugu. U ovom momentu deluje to kao veliki propust Centra, ali ostavljamo prostor za nešto što možda ne znamo - rekla je Stanojević i zapitala se "kako je otac mogao da gleda da se dete davi".

- Svi imamo poriv da ako nekom detetu nešto fali priskočimo u pomoć, a on je gledao svoje rođeno dete u oči dok ga je davio i to niko nije procenio da može da se desi. Smatram da je tragedija mogla biti sprečena da dete nije dato njemu na samostalno viđanje, mogao je Centar da organizuje viđanje u njihovim prostorijama. Bilo bi sve drugačije da je drugačija odulka doneta.

Mnogo propusta

Prof. dr Zorica Mršević, sociolog, tvrdi da je bilo toliko propusta Centra za socijalni rad, da je došlo do nivoa saučesništva i da bi za to trebalo da se odgovara.

- Ceo slučaj bih nazvala zapuštenim slučajem nasilja u porodici. Trebalo je energičnije da se interveniše. Posebno poslednji momenat pred tragediju, kada se žena obratila policiji, tada je moglo da dođe do neke intervencije koje bi sprečila ubistvo. Imam utisak da je propusta toliko da je to na nivou saučesništva. Mislim da je on jasno odavao utisak čoveka koji ne blefira i koji je spreman da ide do kraja - rekla je Mršević gostujući na Kurir televiziji.

Andrija Magdalenić Odlučuje se na osnovu procene CZSR Andrija Magdelinić, advokat, smatra da je iz pravnog ugla ovaj stravičan slučaj mogao da se spreči. - Kada sud donosi neku odluku o vršenju roditeljskog prava, on mora da pribavi mišljenje organa Centra za socijalni rad. Organ Centra za socijalni rad analizira porodične okolnosti i donosi stručno mišljenje koje prikazuje sudu. Na osnovu te odluke sud odlučuje - objašnjava Magdelinić.

Advokatica Slavka Babić kaže da smatra da je odluka Centra za socijalni rad u najmanju ruku skandalozna. - Smatram da su zaposleni u Centru najslabija karika našeg drušva. O načinu kako će otac viđati dete, odlučuje tim koji čine psiholog, pravnik i socijalni radnik iz Centra za socijalni rad - objašnjava Babić:

- Oni procenjuju sposobnost roditelja i predlažu način i model viđanja deteta sa roditeljem sa kojim ne živi. Zastupala sam u predmetima, u kojima kada je bila benignija situacija, gde nije bilo nasilja, a Centar je dao mišljenje da otac može da viđa dete samo u kontrolisanim uslovima, dok su u ovom slučaju osuđeniku i uprkos psihijatrijsko-psihološkim veštačenjima dozvolili da dete viđa samostalno.

Oslanjaju se na mišljenja

Ona je istakla i da se u ovakvim slučajevima sudske odluke uglavnom oslanjaju na mišljenje Centra za socijalni rad. - Zaposleni iz Centra za socijalni rad najčešce ne odgovaraju za ovakve svoje odluke. Oni se pravdaju time da je u pitanju samo njihova procena i da oni nisu ti koji donose odluku, a ako bude kazne onda je to neka disciplinska mera, eventualno suspenzija zaposlenog - ističe advokatica.

