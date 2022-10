UZNEMIRUJUĆE! IZMASAKRIRALI SU NAS I UNIŠTILI NAM ŽIVOTE: Policajci, zverski prebijeni u Sremskoj Mitrovici, besni zbog presude

Na ponovljenom suđenju zbog zverskog prebijanja policajca Vladimira Nedeljkovića i zatvorskog čuvara Miroslava Manjoša u Sremskoj Mitrovici, Viši sud u tom gradu doneo je prvostepenu presudu kojom su sedmorica nasilnika iz Laćarka osuđeni na ukupno 50 godina zatvora. Nezadovoljni Nedeljković i Manjoš kažu da će se žaliti na presudu "jer su im živote uništili".

Vlatko Tojagić, Milan i Živan Dragojlović i Milenko Vukelić osuđeni su zbog krivičnog dela teška telesna povreda u saizvršilaštvu na po sedam godina zatvora dok su ranijom presudom koja je oborena u Apelacionom sudu u Novom Sadu bili osuđeni na osam godina. Bojan Pavlović sada je osuđen na šest godina zatvora jer je sudija kao olakšavajuću okolnost uzeo u obzir da ranije nije bio osuđivan, dok je Filipu Milutinoviću izrečena zatvorska kazna od pet godina zatvora.

Sva šestorica osuđenih ostaju i dalje u pritvoru, a Mladen Vukelić koji je i pucao iz pištolja tokom incidenta, a kojem se sudilo u odsustvu, i dalje nalazi u bekstvu. On je osuđen za još pet krivičnih dela i njemu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna u trajanju od 11 godina i pet meseci.

Nedeljković: Izmasakrirali su nas i uništili živote, žalićemo se na presudu

Presudom Višeg suda u Sremskoj Mitrovici nisu zadovoljni ni oštećeni ni osuđeni i svi su najavili žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Vladimir Nedeljković revoltirano kaže da je ovakva presuda velika sramota za naše pravosuđe, kao i za čitav proces od samog starta.

- Ne mogu da verujem šta se desilo. Na sreću je svojevremeno objavljen snimak tuče kada su nas praktično izmasakrirali jer bi do kraja ispalo da smo mi krivi, da smo sami sebi naneli povrede i da sam ja sam u sebe pucao a ne Vukelić. Sramota! - priča Nedeljković za Blic.

Kaže da su njega i njegovog prijatelja Manjoša kobne večeri izmasakrirali te da im je taj incident živote uništio, i psihički i fizički.

- Obojica smo napustili službu. Miroslav se odselio iz zemlje a ja sam morao u invalidsku penziju zbog posledica prebijanja i ranjavanja. Sada živim od te penzijice koja mi skoro cela ode na kredite. Totalno su nas uništili. I psihički i fizički. Sada još gledamo ovu sramotu. Prvo su im preinačili krivična dela te ih umesto za pokušaj ubistva, kako je prvobitno bilo, sada terete za nanošenje teških telesnih povreda a i kazne su im smanjili - revoltirano priča Nedeljković ali ističe da neće odustati te da će se žaliti na presudu u nadi da će država i pravosudni organi reagovati na adekvatan način.

Manjoš: Trudim se da ne razmišljam o kobnoj večeri ali mi rane ne dozvoljavaju

Sa Nedeljkovićem se slaže i njegov prijatelj Manjoš koji se ubrzo nakon incidenta odselio u Nemačku jer nije mogao da izdrži pritisak zbog suđenja kojim mu se kroz glavu stalno vraćala golgota koju su prošli.

- Sada sam u Nemačkoj sa porodicom i trudim se da ne razmišljam o kobnoj večeri ali mi rane ne dozvoljavaju. Još idem na preglede zbog uha koje su mi skoro skroz odsekli a idem i na rehabilitaciju i preglede zbog kičme. Stalno osećam nešto u predelu gde su me uboli. A o psihičkim problemima neću ni da pričam. Taman se malo opustim i sve se vrati. Strašno je to ali ne dam se. Borim se. Mislim samo na svoju porodicu i to me održava - priča Manjoš.

Obojica su stava da je donešena presuda protiv nasilnika koji su ih zverski isprebijali i masakrirali blaga, te da se nadaju da će ponovo biti oborena.

Izvor iz policije: "Banda neotesanih kriminalaca i siledžija sa debelim dosijeima"

Podsetimo, izvor iz policije ispričao je nakon incidenta da osumnjičeni pripadaju niže pozicioniranoj grupi u kriminalnom miljeu te da ih smatraju za "bandu neotesanih kriminalaca i siledžija koji ne prezaju od ničega i koji su hapšeni zbog raznih krivičnih dela - od nasilničkih i krvnih delikata, preko falsifikovanja novca do teških krađa i dilovanja narkoticima".

- Pretpostavljamo da je motiv za napad bila činjenica da je Nedeljković radio na njihovom razotkrivanju i privođenju pravdi zbog raznih kriminalnih dela, a da je Manjoš tu, nažalost, ispao kolateralna šteta kao i devojka koja je zadobila lakše telesne povrede od rikošeta - rekao je tada sagovornik upućen u detalje istrage.

Kobni incident dogodio se u decembru 2017. godine oko jedan sat posle ponoći kada je u jednom ugostiteljskom objektu u Sremskoj Mitrovici izbila tuča u kojoj su sedmorica muškaraca zadala više udaraca rukama, stolicama i razbijenim flašama Nedeljkoviću i Manjošu. U tom metežu iz dva različita pištolja ispaljena su dva projektila, od čijeg rikošeta je povređena jedna devojka.

