POLICAJAC O NOVIM DOKAZIMA PROTIV MAKROA! Blažo Marković: Zašto mu je dozvoljeno da se 14 godina slobodno šeta gradom? (VIDEO)

Pred sudom se ponovo našao Aleksandar Mirčić, optuženom da je 2002. godine sa još dvojicom muškaraca na teritoriji Francuske oteo tri žene, koje su primoravali na prostituciju.

Oni su njima postupali na svirep način, usled čega je jedna od njih preminula.

Gledano kroz prizmu većine medija u Srbiji reklo bi se da je u našem društvu najzastupljenija elitna prostitucija koja podrazumijeva visoke prihode i klijente koji dolaze iz sfere javnog života.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" bio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

On je prvo komentarisao konkretno slučaj, u kojem je Srbin optužen još pre 14 godina na teritoriji Francuske.

- Dakle, optuženi je 2008. godine išao u specijalni sud i dao izjavu na tu temu. Sud mu do 2022. godine ništa nije javio, on je normalno šetao gradom. Što se tiče policije, ona je sve uradila što je mogla. Na početku, nama je sve prevedeno sa francuskog, on sada čeka nove dokaze, meni budi sumnju, za ovaj konkretno slučaj, kakvi su to novi dokazi posle toliko godina - krenuo je Marković sa svojim viđenjem slučaja, pa nastavio:

01:11 PREDSEDNIK SINDIKATA POLICIJE O SLUČAJU PROSTITUCIJE KOJI SE SUDI VEĆ 14 GODINA?! Marković je za LEGALIZACIJU, samo zbog OVOGA!

- Ti novi dokazi, od maja meseca, pa do sada, ne mogu da se prevedu, samim tim naše tužilaštvo i sud su u nepomičnoj poziciji. To mi prvo budi sumnju, a drugo, šta se dogodilo te 2008. godine, ako su tada bili čvrsti dokazu zašto su ga uopšte i puštali. Mi kad imamo dokaze, pohapsimo i završimo posao, a tamo ga uhapse, pa puste, pa ima dokaza, pa nema dokaza itd. Pitanje je i koji je inspektor tamo radi i koji sud, možda je taj otišao u penziju, a ovaj novi nije obraćao pažnju pa je zastareo slučaj.

Nakon toga, osvrnuo se na termin elitna prostitucija, pa je potom rekao da nije protiv legalizacije.

- Elitna prostitucija je izmišljena za žene koju su viđenije, a bave se time. Doduše, to nema nikakvog smisla, svaka od njih je ista, nevezano da li radi ispod mosta ili po hotelima, sve je to prostitucija. Sa druge strane, u nekom svetu želim da to legalizujem to kao zanat, a ne makroa, pre svega jer će to doneti neku vrstu zdravlja. Danas, žene koje se bave time, mogu da boluju od raznih polnih bolesti - rekao je Marković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs