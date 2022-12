OVAKO JE BELIVUK REAGOVAO NA LALIĆEVE TVRDNJE DA JE MILJKOVIĆ HTEO DA GA UBIJE: Stručnjaci nemaju dilemu MOŽE BITI SAMO JEDAN VOĐA

Danas se dogodilo iznenađujuće svedočenje o kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Svedok okrivljeni Srđan Lalić tvrdi da je Marko Miljković hteo da likvidira Veljka Belivuka, a podsetimo, Miljković se smatra mozgom planiranja i sprovođenja najmostruoznijih zlodela.

Gosti dr Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost istrage i odbranu i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, analizirali su u "Usijanju" sve nove informacije sa suđenja najokorelijem kriminalnom klanu na ovim prostorima.

Nedić je komentarisao tvrdnje da je Marko Miljković hteo da likvidira Veljka Belikvuka.

- Sigurno je to najzanimljiviji detalj iz ovog maratonskog suđenja. Doduše, prvi put smo čuli da su dvojica sa vrha jedne ekipe mogli da uđu u međusobni sukob. Sam Lalić je izjavio da se plaši kada se njih dvojica raspituju o nekom članu klana, bez obzira na hijerarhiju, oni su prema svima bili nemilosrdni. Lalić je u nekoliko navrata rekao da je Miljković vođa klana i da je osmišljavao i sprovodio najmostruoznije zločine - započeo je Nedić.

Otkrio je i kakva je bila reakcija Belivuka na ovakve tvrdnje:

- On se iznenadio i prekrstio. Burno je reagovao na sve tvrdnje. U nekoliko navrata je psovao, a uglavnom je gestikulirao rukama i okretao se u pokušaju da komunicira sa ostalim članovima klana. Svakako, bio je i te kako iznenađen.

Nakon toga, Antonović se osvrnuo na to da li treba verovati Laliću, pa je rekao da su informacije oko sukoba Miljkovića i Belivuka samo lično nagađanje Lalića.

- Ako precizno poslušamo Lalićevu interpretaciju, mi onda primećujemo da je i do tog zaključka posredno došao. Nije Lalić to izričito i decidno rekao. Ja to doživljavam kao njegov lični zaključak, koji verovatno jeste tačan, ipak govorimo o čoveku koji je silno vreme provodio sa tim ljudima, pa je tako bio upućen u njihove odnose. Mi doživljavamo Belivuka kao vođu klana, a sad čujemo da je Miljković bio ideolog svih monstruoznih dela. Miljković je izmislio te metode i sprovodio ih u dela - rekao je Antonović.

Nedugo zatim, Antonović je komentarisao i izjavu Lalića "Motalo mi se po glavi da bi mogao da likvidiraš Veljka, ali mislim da nisi jer nisi stigao".

- Da nisu uhapšeni, smatram da bi se obistinilo Lalićevo predviđanje jer u tim klanovima ne mogu nikada da budu dva lidera. Uvek imamo jednog, a ovaj drugi biva likvidiran. I ovde bi to verovatno bio slučaj. Nije to nikakva novost. Čak ako pogledamo istoriju kriminalnih organizatora, možemo da vidimo da kada postoje dva lidera, uvek se između njih dogodi rivalitet, koji bi kuliminirao u međusobne obračune - rekao je Antonović.

