"GLEDAO SAM KAKO UVEČE LEGNU NORMALNI, A PROBUDE SE LUDI" Jeziva ispovest srpskog zatvorenika o cimeru KOJI NIJE PREŽIVEO TORTURU

Đorđe Vasiljević Atila važi za jednog od najinteligentnijih sprskih kriminalaca sa koeficijentom inteligencije od čak 141.

Kako sam priznaje od 317 članova krivičnog zakona Republike Srbije, on je prekršio 122, a iza rešetaka je proveo 13 godina.

Vasiljević je izašao iz zatvora 2015. godine. Živi u jednom malom mestu i najveći cilj mu je da izvede na pravi put svoje četvoro dece.

Izdao je knjigu "Dosije Atila" koju je napisao dok se nalazio na izdržavanju kazne, a drži predavanja o tome koliko je teška resocijalizacija nakon izlaska iz zatvora.

On je u svom gostovanju u emisiji Crna hronika otkrio kakav je život osuđenika u zatvoru, ali i kako je on uspeo da se spase od sigurnog ludila.

- Ostao sam očuvan, što bi rekla moja ćerka, nakon izlaska iz zatvora. Imao sam priliku da budem krevet do kreveta sa čovekom koji je uveče legao normalan i ujutru se probudio lud. Pobegle su mu oči nagore, počeo je da priča nevezano, pogubio se i tako ostao lud. Ja sam shvatio da mozak može da otkaže od tog silnog stresa ni iz čega. Imao sam priliku da mi je od batina otkazala kičma i tada sam shvatio da sam ranjiv. Trudio sam se tada da ne poludim na način da nisam funkcionalan, bar tako da se ogradim. Negde ta knjiga mi je pomogla da ne poludim - rekao je Vasiljević.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:48 UVEČE LEGAO NORMALAN, UJUTRU SE PROBUDI LUD: Pobegle mu oči i pogubio se! Jeziva ispovest o osuđeniku KOJI NIJE PREŽIVEO TORTURU

- Sa druge strane slušam kako će da podižu kaznenu politiku. Već ova je dovoljna, pogrešna i dovoljna. Nema potrebe da dižemo i sada su na doživotnima. Nadao sam se da će ta knjiga napraviti bar kakvu takvu prevenciju i čini mi se da to i radi. Nailazim na ljude na rampama, pumpama, kioscima koji kažu sjajno je to što pričaš, evo moj sin ili ćerka su baš to rekli drugaru i hteo bi da te upozna. Znači izgleda da uspevam da doprem. Svaki do koga dopremo je jedan više na slobodi, a jedan manje tamo - rekao je Vasiljević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs