SVEDOČENJE SRPSKOG OSUĐENIKA! OVO SE NIJE DESILO U ISTORIJI ZATVORA: Straža predala ključeve robijašima, a priča ledi krv u žilama

Pobuna u zatvorima u našoj zemlji i svetu je bilo, ali jedna se posebno izdavaja.

U pitanju je protest zatvorenika iz 2006. godine KPZ "Sremska Mitrovica" kada je straža predala ključeve zatvorenicima. To se u istoriji zatvora nije dogodilo. Robijaši, kao i njihova rodbina, smatrali su da su tada prevareni, jer su glasali za usvajanje Ustava, upravo zbog obećane amnestije.

O tome svedoči nekadašnji osuđenik koji se do detalja seća ovog događaja:

- Malo ko zna da je te 2006. godine za vreme pobune u zatvoru u Sremskoj Mitrovici straža predala ključeve zatvora vođama pobune i u istoriji zatvora prvi put sva straža napustila krug zatvora. Tada ni mi osuđenici nismo znali šta se dešava već smo bili iznenađeni tim potezom. Međutim, brzo smo se sabrali i shvatili da to nikako nije dobro za nas jer su tada bile specijalne jedinice žandarmerije oko zatvora i čekale da upadnu unutra da uguše pobunu. Bilo je pitanje trenutka kada će upasti, pa je odmah nekoliko zatvorenika otišlo do uprave zatvora kojoj su objasnili da nikome nije u interesu da dođe do incidenta - priča nekadašnji zatvorenik i dodaje:

foto: Reuters 16 Dec

- Vratili smo ključeve i straža je ponovo ušla u krug zatvora. Inače tada su osuđenici tražili da im se da amnestija koja im je obećana . Zanimljivo je i to da je Mitrovica bila jedini zatvor u kojem nije bilo incidenata i gde su oni koji su vodili pobunu uspeli da sačuvaju mir i osuđenike da ne nastradaju. Znate, kada su pobune svašta može da se desi čak i krv da padne. Tada su vođe te pobune bili Goran Petrović Peta koji, nažalost, više nije među živima, Giška, Mikac i Stavrić Goran zvani Kljuki - kaže on.

Zatvorska straža, sa pancirima, šlemovima, maskama, palicama, potpomognuta policijom, isto tako opremljenom, upali su u zatvor vođe pobune prebacili u Centralni zatvor.

foto: Dragana Udovičić

- Svi koji su vodili pobunu su u noćnoj akciji straže prebačeni u Centralni zatvor. Sećam se dobro tog dana. Bilo je oko pet sati ujutru. Cik zore. Preko dvesta komandira iz svih zatvora su upali i prebacili vođe u Centralni zatvor. Samo su ušli u sobe i rekli da po svaku cenu moraju da budu prebačeni. Mogu da vam kažem i to da je straža tada bila zahvalna svim osuđenicima jer niko nije hteo problem, već samo da dobiju ono što im sleduje - zaključuje bivši osuđenik.

foto: Profimedia

Kurir.rs.Lj.Stanišić

