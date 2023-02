"TRLJAO JE MOJU KRV PO SVOJOJ FACI" Bizarna ispovest Miloša kog je sin UBADAO više od 40 puta, pa UBIO maćehu: Smejao se nada mnom

"Krenuo sam da bežim kada me je gurnuo niz stepenice, pa nastavio da me bode". Ovim rečima govori Miloša P. (58) iz sela Trešnjevica nadomak Paraćina koga je 5. februara više puta nožem izbo sin M. P. (22). Nakon hapšenja, Marko je priznao i da je ubio svoju maćehu M.M. (50), kao i da je u svemu sa njim učestvovala i njegova rođena sestra M.P. (27).

Dve nedelje od monstruoznog ubistva i pokušaja ubistva nadomak Paraćina, koje je potreslo celu Srbiju, tek nakon što je izašao iz bolnice, M.P. skupio je malo snage i progovorio šta se dogodilo kobne noći.

„Spavao sam kada je Miloš skočio na mene i počeo da me ubada nožem. Ubo me je šest, sedam puta u leđa. Uhvatio sam ga za nož nekako i pali smo sa kreveta, tu je nastavio da me bode. Nekako sam se izvukao i krenuo ka izlazu da bežim kada me je gurnuo niz stepenice usled čega su mi slomljena tri rebra“, jedva izgovara potreseni otac.

Sve vreme dok se rvao sa sinom, kako kaže, njegova ćerka Milica stajala je pored brata, ali se ne seća da li ga je i ona bola.

foto: Društvene mreže

„Rekao sam mu: „Marko, nemoj sine da me bodeš više“, a on je došao iznad mene i utrljao svoje ruke u moju krv. Stao je iznad mene i počeo da se smeje. Onda se tim krvavim rukama mazao po licu, po očima. Trljao je moju krv po svojoj faci“, uz nekoliko prekida jedva prepričava sagovornik našeg portala.

Kako dodaje, u tom trenutku je uspeo da otme nož iz Markovih ruku.

„Okrenuo se i rekao „Beži Milice, uzeo mi je nož“. Ja sam izašao iz kuće i po ledu bos krenuo da trčim, ali me je on sustigao i udario nečim po glavi. Pao sam, a on je uzeo i slomio mi ruku. Drugom rukom sam uzeo nož i stavio ispred sebe, da ga odbijem, kada se on vratio nekoliko koraka unazad, a ja sam se vukao ka kapiji. Samo se okrenuo i otišao je u kuću, a ja sam dopuzao do komšinice preko puta i kukao da zove pomoć. Da me nije čula, iskrvario bih“, prepričava jezive detalje Miloš.

Čovek koji je od stresa prouzrokovanim od dugogodišnjeg maltretiranja od strane sina i ćerke pre dve godine doživeo moždani udar, preživeo je 41 ubod od strane sina.

„Nisam se svađao sa njima, nisam im rekao ružnu reč. Kada sam im jednom rekao da im neću više davati novac, prijavili su me policiji, a ja nikada ruku na njih nisam digao. Imam mlađeg sina i stariju ćerku, sve ću im prepisati da nakon moje smrti ako žele sve rasprodaju, samo da ovima ništa ne ostane. Ne plašim ih se“, kaže utučeni otac.

Komšije i poznanici utučenog Miloša, koji mu pomažu od kako je izašao iz bolnice, kažu da iako monstruozno zvuči, smatraju da je za Marka i Milicu zatvor jedino mesto gde pripadaju.

foto: Petar Aleksić

„Vi ne verujete kakva su to deca bila, divna, fina i kulturna. Šta im se dogodilo? Društvo i loše navike. Milica je pre nekoliko meseci napala decu na ulici, tukla ih je, pa su ljudi zvali policiju. Na kraju su došla dvojica policajaca, ali nisu smeli da je nasilno uvuku u kola, već su čekali da dođe koleginica. Za to vreme Milica ih je šutirala, vrištala i ismevala. Kažu da se već nekoliko puta lečila, a čak su joj i dete oduzeli i predali ocu“, kaže jedna komšinica.

Takođe, kaže da su brat i sestra bili skloni i nasilju prema ocu, ali i krađama.

„Marko je letos pokrao jednu ženu u selu, a Milica je upala kod jednog deke u kuću i uzela šta je stigla. U lokalnoj prodavnici su napravili veliki dug, pa je Miloš to otplaćivao. Stalno su mu tražili novac, a kada im ne bi dao, onda su ga tukli“, kaže ova žena.

Podsetimo, ceo zločin se dogodio 5. februara u kasnim večernjim satima. Marko i Milica P. izboli su svog oca Miloša i naneli mu čak 41 ubod, a tek nakon što su uhapšeni, Marko je policiji priznao kako je ubio i maćehu Marinu. Policajci su u kući zatekli jeziv prizor – beživotnu ženu kako leži u lokvi krvi.

Kurir.rs