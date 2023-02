PRIZNALA JE DA JE MUŽ POVREDIO! Progovorila prijateljica žene koju je hirurg sa VMA unakazio od batina!

U slučaju hirurga (48) sa VMA, koji je osumnjičen da je brutalno tukao suprugu (42) 27 dana u porodičnoj kući u Zemunu, danas je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu održano drugo po redu saslušanje svedoka, odnosno prijateljice pretučene žene.

"Ona je izjavila da je videla povrede prijateljice koja joj je reka da joj ih je naneo muž. Takođe je navela da joj je suprug njene prijateljice pomagao i njoj i njenoj porodici", rekao je sagovornik iz istrage, piše Telegraf.

Prvi svedoci saslušani su pre 5 dana, tada je svedočila kućna pomoćnica, odnosno, žena koja čuva decu i policajac koji je izašao na uviđaj.

"Reč je o ženi koja im je čuvala decu, na neki način obavljala je posao kućne pomoćnice. Ona je izjavila da je žrtva došla u njen stan 19. januara i tražila od nje da dođe kod njih u kuću, da pomogne oko dece.

Takođe joj je rekla da je imala konflikt sa mužem i da je ona kriva za to što se dešava i dodala da ne želi da se to širi "okolo". Inače, ta žena živi blizu porodice. Kako je rekla, tada je znala da nešto nije u redu, da se nešto događa. Takođe je navela da je do sada videla da je reč o skladnoj porodici koja je dobro funkcionisala, da je iznenađena i šokirana i da joj je jako žao", rekao je sagovornik iz istrage.

Inače, hirurg je u sobi u Okružnom zatvoru sa tri cimera i dane provodi na lekovima za smirenje.

"On je stabilan, svestan je posledica dela koje je počinio. Normalno rezonuje i redovno uzima terapiju jer ima bolest kože pristiju na rukama. Takođe redovno uzima lekove za smirenje, jer pritvor nije njegovo prirodno okruženje. Brat mu redovno dolazi u posetu, bila mu je i sestričina, a ima i sestru u Švajcarskoj koja planira da dođe", rečeno je za naš portal.

Inače, supruga (42) je imala operaciju pre 10 dana i nakon što je izašla iz bolnice nakon operacije preuzela je brigu o troje maloletne dece.

"Ona je imala operaciju lakta, bila je na ortopediji i puštena je iz bolnice. Sa njom je njihovo troje maloletne dece", rekao je sagovornik iz istrage slučaja.

Nikola je, kako se sumnja, zlostavljao ženu 27 dana, navodno su sve posmatrala deca. Za to vreme, hirurg sa VMA je bio na bolovanju. Treći osnovni sud u Beogradu odredio je 3. februara pritvor do 30 dana lekaru sa VMA koji se sumnjiči da je brutalno pretukao suprugu.

