"POSLEDICE ĆE BITI STRAVIČNE, ALI POSTOJI TRAČAK NADE" Psiholog ukazala kako bi mogao da teče oporavak DEVOJČICE IZ MIRIJEVA

Devojčica, koju je otac držao godinama zarobljenu u stanu, zaključanu u kupatilu, smestena je u bolnicu Tiršova, gde je dovedena neuhranjena, dehidrirana. Pored toga, izvori kažu da je nije na nivou razvoja osam godina, koliko ima.

Na koji način zlostavljanje, koje podrazumeva zatocenistvo deteta ostavlja posledice?

Sonja Živanović Veliborović, psiholog dala je stručan uvid, pokrenuta ovim pitanjem i dešavanjima koja su zaprepastila ceo Beograd.

- Zatočeništvo koje je ona preživela utiče direktno na sve. I na emotivni i na psihološki i na intelektualni razvoj. Kada stavite ovako malu bebu u zatočeništvo vi mu presecate osnovni kanal za preživljavanje. Kao da presecate pupčanu vrpcu, i ostavljate mu samo strah i paniku - rekla je Živanović Veliborović.

Kako devojčica ulazi u pakao od pete godine, Živanović Veliborović pojasnila je šta to u zdravstvenom smislu znači za dete.

- U odnosu sa sredinom i bitnim figurama dete dobija fiziološke i psihološke i emoticne potrebe. Potreba za sigurnošću i ljubavlju. Ako jedan roditelj ne želi da zadovolji ove potrebe dete raste u uverenju da svet nije sigurno mesto - ispričala je.

Kao još jedan problem se navodi, kako pišu mediji, to sto devojčica ne dozvoljava muškoj osobi da joj se približi, doktoru, i onda vrišti, plače...

Da li to moze biti zbog negativne asocijacije sa drugom muškom figurom u njenom zivotu, upitala je voditeljka Olja Lazarević sagovornicu.

- Dešavalo mi se u praksi da dete na neke karakteristične pokrete zagrljaja, reaguje dizanjem ruku u vis kao neki vid samoodbrane, što ukazuje na psihičko i fizičko zlostavljanje - odgovorila je Živanović Veliborović, prokomentarisavši, ipak, da postoje dobre strane u ovoj situaciji.

- Devojčica zna da odgovori na pitanja i ovo može da pruži neku nadu u njen dalji razvoj, a to su pokazatelji da su ipak razvijeni neki kapaciteti, da je razvila to bazično, neophodno i ovo uliva dosta nade. Posledice su trajne, pre svega u nekim osećanjima koje je ona doživela. To su ogromne rane. Najbitnije je da bude napretka i da se one zacele, a to je da sada postoji jedna konstantna osoba koja će imati sluha i empatije za nju - dala je savet Veliborović.

