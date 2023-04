ARMATURA MU PROBILA SRCE! Uroš došao kod druga pa stradao: Ovo su rezultati obdukcije

Urošu J. (28) iz Užica, koji je nedelju stradao pred kućom svog dobrog druga prilikom pada sa terase, armatura koja je virela iz stepenica na koje je pao, probila je grudni koš i srce. To su nalazi obdukcije tela mladića.

- Obdukcija je pokazala da je armatura probila grudni koš i srce mladića i ne postoje druge povrede. Dakle, radi se o nesrećnom slučaju – potvrdio je izvor blizak istrazi.

Kako je došlo do pada sa oko metar i po visine, to će ostati tajna. On je kod svog druga, koji je u invalidskim kolicima, došao u ranim jutarnjim satima. Kucao je na vrata. Svi su spavali, a kada je majka Uroševog druga otvorila vrata, videla je stravičan prizor. Odmah je obavestila policiju, a došli su i vatrogasci koji su telo skinuli sa armature.

Uroš J. će biti danas sahranjen u 13 časova na groblju Sarića Osoje.

(Kurir.rs/Z.G.)