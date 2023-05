"IMAMO PRAVO NA NULTU TOLERANCIJU ZA STAROSNU GRANICU" Dobričanin: Dete ubica je znalo da ne može krivično da odgovara za MASAKR

Trinaestogodišnji dečak koji je 3. maja počinio masakr u školi na Vračaru, kao i njegov vršnjak koji je u jednom selu nadomak Zrenjanina sekirom teško povredio svog prijatelja starosti 17 godina i njegovu majku, koji se bore za život, nažalost, nisu jedini maloletnici koji su počinili teško krivično delo.

Deca, koja su počinila ove jezive zločine, uznemirila su javnost i otvorila mnoga pitanja u našem društvu.

Jasmina Puhača, zamenica načelnika Odeljenja u službi za suzbijanje kriminala i Zora Dobričanin, advokatica razgovarale su o događajima koji ne prestaju da zgražavaju srpsku javnost.

Stiče se utisak da nema kontrole u ovim dešavanjima, započinje Puhača.

- Trend se poslednjih desetak godina promenio. Imovinski delikti beleže jedan ustaljeni trend, a imate ukupno oko 6.000 krivičnih dela koji izvrše maloletnici. Iz godine u godinu krivična dela koja su sa elementima nasilja. To je oko 800 - 1.000 krivičnih dela. Ako uporedimo ovaj period u odnosu na isti period u toku prethodne godine, statistički se beleži pad maloletničkog kriminala. Ovi slučajevi nisu ohrabrujući, ali generalno ne možemo govoriti o porastu kriminala - saopštava Puhača.

Dobričanin je objasnila koje su opcije za kažnjavanje maloletnika.

- Nadovezala bih se na ono što je rekla Puhača i rekla bih da statistiku ne možemo izbeći, ali one su takve da daju rezultate na osnovu onog što pohranite. Sigurno su tačne ove činjenice koje se nalaze u takozvanoj zoni komfora i to su lica do 14 godina. Ako imamo 6.000 ovih od 14 -18 i još polovinu krivičnih dela koja ne ulaze u ovu statistiku i koja stoje u toj zoni komfora. Oni su uradili to, ali ne ulaze u statistiku i ne sankcionišu se. Zato postoji ova tendencija da se spusti granica do 12 godina. Moj predlog je da nema granice! Kao što smo videli ovo dete "monstrum" kako kaže moj kolega, i dete ubica sa Vračara je pročitalo na internetu da do 14 godina nije krivično odgovoran! Ne želim da ikada iko pročita da može nešto da uradi zato što je krivična granica do tih godina - kaže Dobričanin.

Nema nigde ovo što se kod nas desilo, nastavlja ona.

- Imamo pravo da uvedemo nultu toleranciju i da ne postoji starosna dob koja određuje krivičnu granicu - dodala je Dobričanin.

