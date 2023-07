TRETIRAO ME KAO IDIOTA I GOVORIO DA GA VIŠE NE PRIVLAČIM: Ubila muža bušilicom, zločin koji je šokirao Srbiju pre 10 godina (FOTO)

Muž me je tretirao kao idiota i potpuno me je zanemarivao. Lagao me je jednom da ga je kidnapovala neka žena u Južnom Sudanu i da zbog toga nije mogao da dođe kući tri meseca. Nisam htela da ga ubijem, samo da mu pripretim - rekla je pre tačno 10 godina Sabin M. (30), državljanka Obale Slonovače, koja je 29. januara 2013. u stanu na Banovom Brdu ubila muža Branka (39), pilota u Ujedinjenim nacijama. Zbog zločina je osuđena na 11 godina robije, ali je ta kazna smanjena, pa je ona u junu 2022. godine izašla iz zatvora.

Podsećanja radi, telo je otkrila bebisiterka koja je čuvala njihovo dvoje dece. Utvrđeno je da je Sabin, nasmrt izudarala Branka bušilicom po glavi. Prvostepenom presudom Višeg suda, bila je osuđena na 15 godina zatvora, ali je Apelacija kaznu umanjila za četiri godine.

Sabin je na početku suđenja u Višem sudu u Beogradu više od sat vremena pričala šta je prethodilo stravičnom zločinu. Rekla je da nije više mogla da izdrži njegove laži, uvrede i maltretiranje, pa je zgrabila bušilicu i presudila čoveku s kojim je bila u braku pet godina.

- Sve je krenulo nizbrdo kad nam se rodio drugi sin. Počeo je i da me bije. Govorio mi je da sam mu odvratna i da ga više ne privlačim. Godinu dana nismo zajedno spavali, iako sam ga preklinjala. Sve ređe je dolazio kući i sve teže sam s njim uspevala da ostvarim bilo kakav kontakt. To veče sam pokušala razgovorom da rešim naš problem, ali on je rekao da ga 'baš briga' i nastavio je da gleda TV - opisivala je Sabin.

Potpuno obeshrabrena njegovim stavom, kako je navela, popila je dve velike čaše vina, koje su joj dale snagu da mu uzvrati uvredama. Branko ju je zatim uhvatio za kosu, oborio na krevet i jastukom pokušao da je uguši.

foto: Zorana Jevtic

- Uspela sam da pobegnem u drugu sobu i tamo spazila bušilicu... Uzela sam je iz očaja i krenula ka njemu, želeći da ga udarim po ruci. On je u međuvremenu legao i nisam ni bila svesna da sam ga tada pogodila u glavu. Pokušala sam da ga spasem, ali je bilo kasno. Dokrajčila sam flašu vina i popila prve tablete koje su mi se našle pri ruci. Htela sam da se ubijem. Otišla sam još u dečju sobu da ih vidim poslednji put i tamo sam se onesvestila - ispričala je optužena, jecajući.

Zastupnik tužilaštva ju je upitao zašto je Branko pronađen sa štipaljkom na nosu i krpom u ustima, ali je to pitanje toliko potreslo Sabin da je ona doživela pravi nervni slom u sudnici!

Bacila je pre toga kratak pogled na album sa slikama njegovog tela, pala na kolena i potpuno se izbezumila od napada histerije i plača. Od prošle godine Sabina je slobodna žena.

Kurir.rs/Informer