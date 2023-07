"STAVIO MI JE PESNICU NA GRUDI, A ONDA SILOVAO" Jeziva ispovest žrtve porodičnog nasilja: Nisam očekivala da će KRENUTI NA BEBU

Kod voditeljke i urednice Jelene Pejović u emisiji Crna hronika, gostovala je žena koja je pretpela fizičko, verbalno i seksualno zlostavljanje od svog nevenčanog supruga.

Nasilje se nije zaustavilo samo na njoj već je vršeno i nad njihovim šestomesečnim sinom.

Gostujući u emisiji, ona je ispričala kako je primetila da se bebi pojavljuju modrice za koje nije znala odakle su i kako su nastajale.

- Jednom je došao sa posla, sasvim normalno. Uveče je dobio želju za odnosima, za koje ja mesecima nisam imala želju, jer se ponašao čudno. Ja nisam to želela, a on me je primorao i nakon toga silovao - rekla je.

Kada je bio sa detetom bio je jako razdražljiv, i vrlo brzo sam počela da sumnjam da zlostavlja našeg sina.

- On se rasplakao, probudio se, čuo je mene da plačem, ustao je, uspavao ga, a meni je rekao da ne smem da ustajem da će se vratiti da "završi". Onda se vratio, legao preko mene, stavio mi je pesnicu na grudni koš, nisam mogla da ustanem da se pomeram uopšte. Četiri nedelje nisam mogla da dišem i da dižem ništa teško - ispričala je.

Provela je sledeću noć u strahu od prethodnog iskustva.

- Ujutru je ustao, pitao me je kako sam, je l' me boli nešto, i rekao da će uzeti 5,6 dana slobodno dok se ja ne oporavim, kao da se ništa nije desilo. On je tada otišao na posao, zaključala sam stan, sačekala da budem sigurna da je otišao i pozvala policiju - rekla je.

Nakon toga u Tiršovoj je ustanovljeno da je dete povređenо u predelu glave, a majci su ustanovili nagnječenje grudnog koša.

- U Tiršovoj su ustanovili da dete ima 12 modrica u predelu glave i tragove davljenja. Mene su odveli u Urgentni centar, takođe sam imala tragove davljenja, nagnječenja grudnog koša i udarce po glavi. Nasilje sam trpela 2,5 meseca. I tukao me je i zlostavljao - isrpičala je.

Bivšeg supruga nije prijavljivala jer je sumnjala da će imati podršku.

- Samo sam se njega plašila. Mislila sam da neću imati ničiju podršku. Plašila sam se da će on brzo izaći i da će biti još gore, ali hvala Bogu još uvek je u pritvoru - kaže gošća Crne hronike.

Ispričala je kada je prvi put primetila da je nasilan.

- Kada smo se prvi put posvađali, on je prišao i udario me, ja sam bila u šoku jer on nikad nije bio takav, bio je miran, staložen. Ne znam kako je došlo do toga. Zbog toga što sam odrastala u hraniteljskim porodicama sa sestrom želela sam da imamo normalnu porodicu i da je očuvam - rekla je.

Sada je malo sigurnija, sa saznanjem da je nasilnik u pritvoru, ali se nada da kada izađe neće krenuti na nju i dete.

- Kada sam videla kakve povrede beba ima bilo mi je mnogo teže. Ja sam navikla na njegovo ponašanje, ali najteže mi je bilo kada sam videla da beba ima mnogo modrica i podliva. Ja sam na to navikla jer se to dešavalo stalno, ali stvarno nisam očekivala da će krenuti na dete. On je konstantno bio nervozan, posvađamo se za najmanju sitnicu, i to mi je toliko postajalo učestalo da me nije potresalo. Njemu je dovoljno bilo moje pitanje gde si ceo dan, i on krene da viče na mene, nakon čega dolazi do batina i zlostavljanja - ispričala je gošća Kurir televizije.

Poslala je poruku svim ženama koje u ovom trenutku trpe ili su pretrpele fizičko nasilje od svojih partnera.

