"SKLONI SE ILI ĆU UBITI I TEBE!" Milan iz Boleča izgovorio ove jezive reči ocu pa počinio STRAŠAN ZLOČIN

Meštani Boleča šokirani su i u neverici nakon zločina koji se sinoć dogodio kada je Milan K. presudio svojoj supruzi Gordani pa sebi.

Ubistvo i samoubistvo dogodilo se oko 22.30 sati, a njihova tela u dvorištu našao je njegov otac koji živi s njima.

- Kada je začuo zapomaganje i pucanj Milanov otac je izašao iz kuće. Tada mu je sin rekao da uđe ili će "i njega ubiti" - kaže izvor blizak slučaju, a prenosi Telegraf.

Komšije kaže da nisu znali šta se dešava, ali su čuli zapomaganje i krik njegovog oca.

- Jadan čovek i ovako ima preko 90 godina, a čuli smo da je on čuo svađu supružnika i da je on pokušao da zaštiti snaju Gordanu, ali da je njegov pomahnitali sin M.K. nasrnuo i na njega pa je on jedva spasio živu glavu - kažu oni.

Inače, meštani su za Kurir ispričali da je Milan bio u lošim odnosima sa suprugom, pogotovu poslednja tri meseca gde su prestali da komuniciraju, ali ipak živeli zajedno.

- Milan K. je ranije pio ali je kako smo čuli prestao da konzumira alkohol, pa je iz tog razloga bio sve nervozniji i mislimo da nije ni radio u poslednje vreme nego je bio kod kuće dok je Gordana radila - kažu komšije.

Za ubijenu Gordanu kažu da je bila predivna i uvek nasmejana.

Kako su ispričali za Kurir, par se pre 20 godina doselio iz Like u Hrvatskoj u Boleč i počeli su život iz početka. Imaju i sina koji je dugo bio u Amrici, a sada se vratio u Srbiju, ali ne živi s njima.

