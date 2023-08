JEDNA BILA U RAZNETOM DŽIPU, DRUGA BRANILA MUŽA PRED KIŠOM METAKA Ovo su zgodne žene srpskih mafijaša koje je ljubav SKUPO koštala

Vasilisa Nurković, Dragana Banič i Maša M. nisu jedine žene poznatih muškaraca iz kriminalnog miljea koje su privukle odgromnu pažnju javnosti. Mnoge od njih su su svoju lepotu poklonile opasnim momcima koji su ih ponekad skupo koštali.

Dok su pomenute devojke bile svedoci brutalnih likvidacija u kojima su im ubijeni partneri, neke od žena su u takvim akcijama i povređene.

Sonja Suarez i Olac Bilbao

Strahinja Stojanović, jedan od opasnih beogradskih momaka za koga se spekulisalo da je učestvovao u ubistvu advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, ubijen je u septembru 2020. godine kada mu je raznet džip marke BMW u kom je sa njim bila njegova devojka Sonja Suarez Gomez.

Sonja je, srećom, prošla samo sa lakšim telesnim povredama, ali sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama bol za Strahinjom ne jenjava.

Olac, Strahinja i Sonja foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram

Ista situacija sa Strahinjom desila se i mislici Olac Bilbao Gonzales par godina ranije, koja umalo nije izgubila glavu.

Bomba je takođe eksplodirala kada je Olac bila u automobilu, ali je ona teško povređena tada. Oporovljala se nekoliko meseci u Srbiji, imala je više operacija, a kako ponekad objavljuje na društvenim mrežama da i dalje ide na terapije zbog povrede nogu.

Tanja Miljković

Supruga Marka Miljkovića kome se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu zbog optužbi da je sa Veljkom Belivukom stvorio klan koji je brutalno likvidirao svoje žrtve, nije se mnogo esponirala u javnosti kako su to radile misice i manekenke drugih kriminalaca.

Tanja Miljković foto: Nemanja Nikolić

Miljkovićeva supruga nema društvene mreže i jedini put kad je snimljena u javnosti je kad je trajala akcija hapšenja grupe, te je privedena i ona na saslušanje zbog optužbi za pranje novca.

Kad je došla na prvo ročište u Specijalni sud da ude podrška mužu, poslala mu je poljupce, a on je njoj u znak pozdrava namignuo.

1 / 4 Foto: Instagram

Tamara Đurić

Suprug poznate starlete Tamare Đurić našao se na optužnici protiv Vračarske grupe koju predvodi Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara. Naime, Kačaravić je ugovarao sastanke sa ubijenim Aleksandrom Šarcem, na različitim lokacijama, fotografisao mesta na kojima zajedno sede i te slike slao Vušoviću.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njegova supruga tako se i pominje u skaj prepiskama između pripadnika grupe u koje je Kurir ekskluživno imao uvid.

- I samo smireno i odlučno i da ugasimo smrada cinkaroškog, meta nam je najveći smrad u Beogradu. Za stolom će biti ona Tamara Đurić, starleta, pa ćete prepoznati lako, ali nemojte da pogodite nju ili drugog momka za stolom što će sedeti sa ovim. Samo ovog, koji nam je meta, overite ga u glavu, obavezno i paljba! - glasi poruka.

Barbara Bojović Barbara Bojović ćerka je čuvenog golmana Petra Borote, a nosila je titulu najlepše Beograđanke u vreme kada se u nju zaljubio Luka Bojović, vođa nasleđenog zemunskog klana. U braku su dobili troje dece, a kada je Luka pobegao iz Srbije u Španiju, i ona je krenula za njim. Pet godina krili su se u Valensiji, dok ga policija nije locirala i uhapsila. foto: Aleksandar Jovanović, Epa Po Lukinom hapšenju, španski mediji vrveli su od romansiranih priča o „lepoj Barbari koja živi sa srpskim kriminalcem“, zapitavši se „zašto tako lepa žena ne živi mirnim životom“, a sve nakon što je, kako se pretpostavlja, Luka njoj poslao poljubac dok su mu stavljali lisice na ruke.

Ana Simić

I supruga Lukinog ubijenog kuma Cvetka Simića, Ana, važi za fatalnu zavodnicu u krugu pripadnika zemunskog klana.

Simić je brutalno ubijen, a Ana je od tada više puta svedočila o tome, gde je u jednom trenutno čak i potrvdila svoju vezu sa ubicom ovog klana, Sterkom Kalinićem.

foto: Zorana Jeftić

Psihoterapeut Zoran Milivojević je jednom prilikom za Kurir ispričao da su ove žene svesne u šta se upuštaju.

- One znaju da život s opasnim momkom nosi rizik i svesne su da će u nekom trenutku možda i one biti povređene. Međutim, u isto vreme ih to i uzbuđuje, a odnosi koje stvaraju su često nestabilni i puni straha - objasnio je Milivojević.

I Lana Popović, supruga Darka Šarića intrigira javnost otkako se Šarić predao 2014. godine. Ona mu je ostala verna tokoms vih godina provedenih iza rešetaka.

Pre hapšenja Darka Šarića Lana Popović (41) je bila vaspitačica i uoči akcije "Balkanski ratnik" radila je na otvaranju privatnog obdaništa. Uvek doterana, u firmiranoj garderobi je dolazila na suđenja suprugu, i iz publike mu je avala podršku. Redovono ga obilazi i u pritvoru, a odlazili su i u tzv. "ljubavnu sobu". Tokom Šarićevog boravka u pritvoru dobili su i dete.

foto: Printscreen/Facebook

Dok Darko Šarić nije bio uhapšen, Lana i on su kupovali skupe i rasne pasmine konja jer je Lana, kako su pisali mediji, pre nekoliko godina zavolela konje.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs - Ekipa Kurira