SAZNALO SE KO SU SRPKINJA I CRNOGORKA KOJE SU SE MAKLJALE U BUDVI: Beograđanka polila bratanicu poznatog POLITIČARA, usledio LOM!

Beograđanka Teodora B. (22) i Budvanka Jovana C. (22) potukle su se 28. jula oko 2 sata u poznatoj budvanskoj diskoteci zbog prosutog pića.

Budvanska policija, prema pisanju crnogorskih medija, nakon telefonskog poziva u kojem je rečeno da je došlo do incidenta u diskoteci, privela je nekoliko osoba od kojih su uzete izjave. Osim njih dve saslušani su i Igor C. (34) i Željko Z. (49) iz Budve, koji su bili u pratnji Jovane C.

Kako navodi portal Standard, do sukoba dve devojke je došlo nakon što je Balović, navodno namerno prosula piće na Jovanu Carević. Nakon toga je došlo do verbalnog sukoba koji je eskalirao u fizički tako da su morali da reaguju prijatelji Budvanke.

U tom okršaju Teodora i Željko su zadobili lakše telesne povrede.

Osnovno javno tužilaštvo u Kotoru je naložilo da se protiv Teodore B. podnese krivična prijava zbog nanošenja lakih telesnih povreda Željku, dok je Jovana osumnjičena za nanošenje lakih telesnih povreda Teodori.

Ujedno je pokrenut i prekršajni postupak protiv Teodore i Igora zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Budvanka bratanica poznatog političara Prema pisanju portala Standard, Budvanka je bratanica poznatom političaru, ekonomisti, privredniku i nekadašnjem predsedniku opštine Budva.

