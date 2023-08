PIJAN KOLIMA SLETEO S PUTA, PA POBEGAO SA MESTA NESREĆE: Policija u Knjaževcu odmah reagovala i pronašla bahatog vozača

Policija u Knjaževcu podneće prijavu protiv jednog vozača iz tog grada. On je zbog izazvao saobraćajnu nesreću, pa pobegao sa lica mesta. Srećom, u nesreći niko nije povređen.

- Protiv vozača starog 64 godine koji je iz Knjaževca biće podneta prekršajna prijava. On je vozio "golf" i prilikom vožnje sleteo s puta, a automobile je zaustavila zaštitna ograda. Odmah smo izašli na mesto nesreće, ali je vozilo bilo napušteno. Vozač je napustio mesto nesreće pokušavši da pobegne, ali smo ga ubrzo pronašli. On je alkotestiran i imao je 2,71 promila alkohola u krvi. U našim prostorijama je zadržan do otrežnjenja – saznajemo od nadležnih.

I policija u Zaječaru je tokom vikenda iz saobraćaja isključila vozača ‘’micubišija’’ starog 46 godina koji je imao 1,36 promila alkohola u krvi.

(Kurir.rs/S.B.)