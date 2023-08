Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja stupa na snagu 1. septembra i trebalo bi da se njegovom primenom značajno smanji broj poginulih na srpskim drumovima.

Godišnje strada oko 600 ljudi, a znatno veći broj je onih koji pretrpe lakše ili teže povrede. Ono što je posebno važno jeste da je definisano 18 prekršaja zbog kojih će saobraćajna policija oduzimati automobile bahatim vozačima. Automobil se privremeno oduzima do okončanja sudskog postupka, a kad vozač bude osuđen, zauvek ostaje bez automobila.

foto: Kurir Televizija

Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio da li ovakve nove mere daju rezultat.

- Imali smo primer na Pančevačkom mostu gde je jedan vozač imao 60 prekršaja u periodu od 10 godina. Bila mu je oduzeta vozačka, međutim, on je vozio svoje vozilo i izazvao saobraćajnu nesreću. Stradao je on, još dva lica i četvrto lice je zadobilo prelom vrata. Tako da je tom licu bilo oduzeto vozilo u tom trenutku to se ne bi desilo - rekao je Koković i dodao:

02:06 USMRTIO 2 OSOBE I SEBE NA PANČEVAČKOM MOSTU! Koković o stravičnoj saobraćajnoj nesreći: OVAKO JE MOGLO SVE DA SE SPREČI

- Čak i da je pokušao da pozajmi auto. Da bi nekom pozajmio auto mora da ga poznaje, a ko bi pozajmio vozilo takvoj osobi koje je za 10 godina napravilo 60 saobraćajnih prekršaja i kojoj je oduzeta vozačka dozvola. Tako da je ovo nešto što promovišemo duži vremenski period i već ostavlja dobre rezultate. U odnosu na isti period prošle godine, imamo 65 smrtno stradalih lica manje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:53 ODUZIMANJE VOZILA JE POTPUNA GLUPOST! Saobraćajni inženjer napljuvao novi Zakon o bezbednosti saobraćaja: EVO ŠTA NAM TREBA