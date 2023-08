BIZNISMEN S DEDINJA OTKRIO DA GA ŽENA VARA, PA ZAPALIO 3 AUTOMOBILA: OSVETA! Ljubavna drama u elitnom naselju, prevara od 200.000€

Biznismen Nebojša M. (49), uhapšen je i na predlog Prvog osnovnog tužilaštva u Beogardu mu je određen pritvor zbog sumnje da je 25. avgusta u ranim jutarnjim satima u garaži zgrade na Dedinju zapalio tri skupocena automobila!

Kako Kurir saznaje, buktinja koja je probudila stanare napravila je štetu od oko 200.000 evra!

Ilustracija foto: Shutterstock

- Na predlog Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu N. M. je određeno zadržavanje do 48 sati 25.08. On je prilikom saslušanja u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužilaštva, zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznese odbranu, odnosno da se brani ćutanjem, posle čega mu je sudija za prethodni postupak na predlog tužilaštva odredio pritvor do 30 dana. Pritvor mu je određen kako nebi boravkom na slobodi uticao na svedoke koji će biti saslušani tokom istrage - potvrđeno je za Kurir iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Uhapšen posle paljenja automobila foto: peter jordan / Alamy / Alamy / Profimedia

Posluje u Londonu i Rusiji Prema podacima dostupnim na internetu, navodi se da je Nebojša M. biznismen iz Londona i da živi u Srbiji. Privatna firma, kako se navodi, u njegovom je većinskom i manjinskom vlasništvu njegove supruge. Kancelarije u Beogradu su joj na Novom Beogradu, a osim u Londonu, veliko predstavništvo navodno imaju i u Rusiji.

Kako Kurir nezvanično saznaje, stanare zgrade, kobnog jutra oko pet sati probudio je jeziv plamen u zgradi.

- U vatri su izgoreli BMW X6, čiji je vlasnik Nebojša M., zatim "audi Q8" koji vozi njegova supruga B. M. , kao i još jedan BMW. Ogromna je šteta nastala, "audi" je potpuno uništen. Vatrogasci su brzo stigli u zgradu, ali je vatra bila ogromna, požar je probudio celu zgradu - kaže sagovornik Kurira.

Kako navodi, Nebojša i njegova supruga žive na relaciji Beograd - Rusija.

- Imaju privatnu firmu koja se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija. Imućna su i dobrostojeća porodica. Međutim, očigledno je bilo da imaju problema. Navodno, Nebojša je kobne noći čuo da ga supruga vara i da ima drugog muškarca. Došao je kući, kako kažu komšije, najverovatnije pod dejstvom alkohola ili nečeg drugog, i u naletu besa zapalio automobile. Supruga mu te noći i nije bila kod kuće, moguće je da je čak u Rusijii - kaže sagovornik Kurira.

On navodi i da su čuli da je prvo zapalio svoj automobil.

- Navodno je natopio krpu benzinom pa je gurnuo u rezervoar svog automobila, zatim je isto uradio i sa "audijem" koji inače, kada je u Beogradu, vozi njegova supruga, a vatra je zahvatila i treći automobil - dodaje sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ Jelena Spasić