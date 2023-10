PREDSEDNIK OPŠTINE BUDVA OD ŠVERCA TONE KOKAINA DOBIO 140 KILOGRAMA? Detalji optužnice crnogorskog tužilaštva protiv "kavčana"

Odavanje službenih tajni, koje je posedovao kao član skuštinskog Odbora za bezbednost i odbranu, pripadnicima "kavačkog klana" predsednik Opštine Budva Milo Božović navodno je "naplaćivao" uzimanjem dela tovara kokaina koji su švercovali. To se, između ostalog, kako prenosi crnogorski Dan, navodi u optužnici crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva koja je protiv Božovića i još 20 okrivljenih podignuta 15. septembra.

Radoje Zvicer foto: Printscreen, Shutterstock

Optužnica je podignuta i protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Ljuba Milovića, Milete Ojdanića, Ivana Stamatovića, Nebojše Bugarina, Petra Lazovića, Dejana Kneževića, Milana Popovića, Miloša Mišurovića, Marka Novakovića, Ivana Nikolića, Gorana Stojanovića, Božidara Jabučanina, Aleksandra Kekovića, Vladimira Bajčete, Tihomira Adžića, Filipa Zindovića (koji se ranije prezivao Kljajević), Darka Kneževića, Ivana Mijatovića i Dražena Milovića.

- Prema navodima optužnog akta, Božović je učestvovao u švercu tri pošiljke kokaina ukupne težine oko tonu i po, a njegov udeo iznosio je 140 kilograma - navodi portal Dan.

Božović se tereti, kako dodaju, da je sa optuženim Ljubom Milovićem, Ojdanićem i Lazovićem u toku januara i februara 2021. godine iz Ekvadora preko Kraljevine Belgije do Kraljevine Holandije prenosio 846 kilograma kokaina. To su učinili sa osobama koje su, kako piše u optužnici, na kriptovanoj aplikaciji "SKY ECC" koristili nadimke "Nw night!!!", "Wolk", "Pacino New" i "Hulk new".

- Udeo uhapšenog predsednika Opštine Budva i službenika ANB-a Lazovića, kako piše u optužnici, iznosili su po 10 kilograma droge - prenose oni.

Lazović, Zvicer, Milović foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, printscreen beraneonline.me, Privatna Arhiva

Božović, Milović i Ojdanić terete se da su u periodu od 29. novembra do 30. decembra 2019. godine iz Ekvadora do Nemačke, sa neidentifikovanim osobama, radi prodaje prenosili još 500 kilograma kokaina. Udeo okrivljenog Božovića u toj turi navodno je iznosio 30 kilograma. Tužilaštvo tvrdi da su okrivljeni, na području Ekvadora, 29. novembra 2019. godine, postupajući po nalogu okrivljenih Milovića i Ojdanića, utovarili u kontejner od 500 paketa droge. Kontejner sa drogom je 25. decembra dopremljen u luku Hamburg, u Nemačkoj, a pet dana kasnije je utovaren na kamion nemačkih registarskih oznaka odakle su ga navodni saučesnici "kavčana" preuzeli.

- Najveći tovar kokaina koji se navodi kao vlasništvo Božovića iznosio je 100 kilograma, a švercovan je, kako piše u optužnici, tokom maja 2020. godine od luke u Lisabonu do grada Costa da Caparica. U poslu su navodno učestvovali Božović, optuženi Mijatović i lice koje je na kriptovanoj aplikaciji koristilo pin TL9TOH - prenosi navode optužnice crnogorski portal.

Kurir.rs/ Dan.co.me