ZORAN MARJANOVIĆ NA SLOBODI VREME PROVODI SAMO U KRUGU NAJBLIŽIH: Podrška mu stiže sa svih strana, ima i FANOVE!

Zoranu Marjanoviću koji je nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva pevačice Jelene Marjanović, u utorak je ukinut pritvor odlukom Apelacionog suda u Beogradu, a od kako je na slobodi Zoran prima poruke dobrodošlice i podrške na društvenim mrežama.

Zoran vreme provodi sa svojom porodicom i iako ga niko nije video od kad je izašao iz Centralnog zatvora gde je bio 14 meseci, poruke ne izostaju.

- Bog ti pomogao i dobro došao - jedna je od objava na Zoranovom Fejsbuk profilu, a sotale se samo nižu:

- Srećan dolazak kući Zorane, Pravda je pobedila bravo, Pravda je spora ali dostižna dobro došao brate moj, Dobro nam se vratio!

Zoran još nije odgovarao na poruke podrške i u tišini čeka odluku Apelacionog suda o presudi.

- Postoje tri ishoda za Marjanoviča sada o kom odlučuje ovaj sud. Prvi je da ukine presudu i vrati je na ponovno suđenje, drugi da je preinači odnosno da donese oslobađajuću presudu ili smanji kaznu zatvora, ali i da potvrdi presudu koju je doneo Viši sud u Beogradu a kojom je osuđen na 40 godina zatvora - podseća izvor Kurira.

Sudeći po komentarima na njegovom fejsbuku, ima i onih koji od početka veruju da Zoran nije kriv.

- Obradovala me je ova vest, da si na slobodi. Još tada sam rekao da si nevin. Ovo je pobeda - napisao je jedan Zoranom prijatelj sa Fejsbuka.

Ima i fanove

Zgodna crnka Tijana Krstić iz Rakovice, inače porodična prijateljica Marjanovića, rekla je novinarima nakon puštanja iz zatvora Zorana Marjanovića da je on magnet za žene, i da joj se sviđa.

foto: Petar Aleksić, Kurir

Pre nego što je dala izjavu ona je skočila tri puta od sreće, pa dala punu podršku Zoranu Marjanoviću.

- Verovala sam da on nije kriv, i da nije počinio ubistvo, zato što je on voleo Jelenu Marjanović, i svoju ćerku i svoju porodicu, tako da on nikada to sebi ne bi dozvolio - rekla je Tijana Krstić.