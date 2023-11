"SREĆAN BIĆES, VIDEĆEŠ SJAJ U OKU NEKOG SVOG IZ DALEKA": Nenad Periš uputio bolne reči pokojnom sinu Mateju!

Otac mladog Splićanina Mateja Periša (27), Nenad, oglasio se potresnim rečima na svom Fejsbuk profilu i obratio se svom sinu koji je uoči dočeka nove 2021. godine utipui u Savi u Beogradu.

- A kad jednom i ti kreneš putem koji sve nas čeka, svetlo pravo nad tom stazom vodi će te do daleka, obasjaće tvoje lice, srećan bićeš, on te čeka, tad ćeš videti sjaj u oku nekog svog iz daleka - objavio je Nenad Periš.

- Naš plavi anđele...; Voljeni nikada ne umiru i večno ostaju u našim srcima; Čuvaj ih u tvom nebeskom kraljevstvu - neke su od mnogih reči podrške za matejevog oca.

Podsetimo, mladi Splićanin je prošle godine sa društvom iz Splita došao u Beograd na doček nove godine. Prijatelji su uoči dočeka, u noći između 30. i 31. decembra 2021, otišli u Beton halu, gde su bili u nekoliko kafića, a na kraju su otišli u klub "Gotik". On je u jednom trenutku otišao od svojih prijatelja, izašao napolje u majici i počeo da trči beogradskim ulciama.

Njegovo kretanje snimile su sigurnosne kamere. Trčao je, iako ga niko nije jurio, sve do kafića "Savanova", gde se spustio do reke, ušao u vodi, malo plivao i nestao u talasima.

Matejevi prijatelji prijavili su njegov nestanak ujutru.

- Zbog čega je Matej napustio klub do danas nije razjašnjeno. Njegovi drugovi su ispričali u istrazi da su mislili da je otišao sa nekom devojkom ili do toaleta, kao i da im njegov odlazak nije bio čudan, jer je i ranije imao običaj da ode tokom izlaska, ali se uvek ispostavilo da je otišao s nekom devojkom ili društvom - kaže sagovornik i dodaje da je Matej poslednji poziv uputio svojoj drugarici iz Splita, Maji Sopti, koja je u to vreme takođe bila u Beogradu. Međutim, ona mu se nije javila.

Kako smo tada pisali, bazne stanice locirale su signal Periševog mobilnog telefona prvo kod "Savanove", a tek kasnije i kod Velikog ratnog ostva. Ono što je zanimljivo jeste da je njegov telefon lociran čak dva i po sata nakon što je Matej poslednji put snimljen i to kako se spušta stepenicama do Save.

- Telo muškarca koji je na sebi imao garderobu koju je Matej nosio u noći nestanka, pronađeno je 18. maja 2022. oko 9 časova ujutru. Telo su pronašli mornari koji su se nalazili na Adi Huji. U džepu je pronađen mobilni telefon, a na ruci srebrni sat. Već na licu mesta prema odeći se zaključilo da je reč upravo o nestalom Splićaninu. Zvanična informacija MUP-a stigla je sutradan, 19. maja. Saopšteno je da je DNK analizom utvrđeno da se radi o Mateju, kao i da je prema nalazu obdukcije, smrt nastupila nenasilnim putem - podseća naš izvor.

U crkvi Svetog Ante u Beogradu, potom je bila održana misa koju je zajedno sa srpskim patrijarhom Porfirijem održao i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Nadbiskupija Srbije pripremila je 27 belih ruža za 27 godina Matejevog života, a stotine građana došlo je da ga isprati na večni počinak.

