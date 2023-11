"LUPALA SAM MU ŠAMARE DA GA ODRŽIM U ŽIVOTU": Mladić sa maskom Gavrila Principa presudio vršnjaku pred devojkom! MOTIV LJUBOMORA

Na suđenju Damjanu Gvozdenoviću (20) za teško ubistvo Aleksandra Tatalovića (21) 23. februara 2022. godine u Rakovici, danas su u Višem sudu u Beogradu svedočili očevidci Andrea S. i Uroš R., koji su tada bili sa Tatalovićem.

Andrea je ispričala da je sa Damjanom bila tri godine u vezi i da su raskinuli početkom januara, da bi početkom februara počela da se zabavlja sa Aleksandrom.

foto: Jovan Mladenović

To veče su bili do Aleksandrove vikendice da nešto ostavi i u povratku su išli po prijatelja Uroša Ristića da odu zajedno u kafić, kada su njoj počeli da stižu pozivi sa skrivenog broja.

- Čulo se nešto nerazgovetno, kao neke provokacije, dobacivanje, ruganje i neka buka i muzika u pozadini. Usledilo je još 4 ili 5 takvih poziva, kada mi je Aleksandar uzeo telefon, javio se i pitao ko je i zašto provocira, ali veza se prekinula - kazala je Andrea.

- Stigli smo po Uroša i onda je opet zvonio telefon, a Aleksandar je stavio na spikerfon i taj je rekao "doprati devojku kući" i ja sam prepoznala Damjanov glas. Zvučao je kao neko ko provocira i podsmeva se. Onda je ponovo zvao i rekao da dođemo do podruma zgrade, a to je drugi ulaz u našu zgradu. Kada smo došli Damjan je tamo bio sa nekoliko drugova.

Andrea kaže da je govorila Aleksandru da ne idu, da nije htela konflikte i rasprave sa Damjanom, jer je znala kakav je, ali da se on postavio zaštitnički i hteo to da reši, ali kako je rekla ne tako krvnički:

- Aleksandar je hteo da Damjanu kaže da me više ne zove i da se neću miriti sa njim, da Damjan to skapira i razume. Hteo je da razgovaraju i reše to.

foto: Printscreen Facebook

Ona je ispričala da je Damjan od raskida nije zvao, ali joj je za rođendan krajem januara poslao poruku. Posle toga su se međusobno blokirali na društvenim mrežama i to veče je prvi put zvao od raskida.

- Damjan je istupio iz svoje grupe, bio je metar ispred nas, a ja sam stala ispred Aleksandra da probam da sprečim sukob - kazala je Andrea.

- Damjan je tada izvadio nož, Aleksandar i Uroš su videli da će da nasrne, pa su me gurnuli u stranu i ja sam poklekla. Dok sam se okrenula, ustala i pogledala oni su već bili u žbunju, koje je bilo na korak od nas. Aleksandar je ležao na zemlji, a Damjan je bio na njemu, stajao je i ubadao ga nožem. Aleksandar se borio, pokušavao da ga odgurne i Damjan je pao preko njega, kad smo Uroš i ja pritrčali i počeli da ih razdvajamo. Videla sam kada je Damjan dva, tri puta ubo Aleksandra. Pritrčali su i Damjanovi drugovi da razdvajaju, koji su bili sa maskama i kapuljačama na glavi i čula sam da govore "uzmite mu nož". Kad su ih razdvojili videla sam oštar veliki kuhinjski nož crne drške, a Urošu su ruke bile krvave, jer se posekao po dlanovima kad je pokušao da ga otme.

Andrea kaže da je Damjan tad ustao i pobegao, a razbežali su se i njegovi drugovi. Ona je prepoznala njih trojicu i kazala je da ih oni nisu udarali, niti napali.

- Ja sam pozvala policiju, a Uroš Hitnu pomoć. Aleksandra smo izvukli iz žbunja na beton. Ja sam ga dozivala, lupala mu šamare da dođe sebi, držala mu glavu, pokušavali smo da ga održimo u životu - ispričala je devojka.

Ona je navela da je Damjan tada imao crni duks sa kapuljačom na glavi i masku sa likom Gavrila Principa, koja je bila deo dukserice. Na pitanje kako ga je onda prepoznala, odgovorila je po stavu i stasu. Kaže i da je znala da je imao taj duks.

Svedok je navela i da je Aleksandar kad su prilazili podigao ruke i rekao Damjanu da nema ništa kod sebe i da želi da reši problem kao muškarac sa muškarcem. Na pitanje koji je to bio problem, ona je odgovorila da misli da je to Damjanova ljubomora.

sahrana foto: Kurir.rs/B. T.

Andrea je ispričala i da je, kad je Damjan otrčao posle svega, prišao njegov drug i hteo da podigne Aleksandra, a da ga je ona refleksno udarila u bradu. On nije reagovao, nije joj uzvratio, samo se sklonio i otišao.

Drugi svedok Uroš R. je ispričao u sudu da su ga Aleksandar i Andrea to veče pokupili ispred zgrade i rekli da je neko zove sa skrivenog broja.

- Opet je zvao i dogovorili su se da se nađu iza Andreine zgrade, taj je rekao da dođu tamo. Kada smo izašli iz auta saznao sam da je to Damjan. Andrea je tada rekla da je to on i Aleksandru da ne ide, uhvatila ga je za ruku, molila ga da ne ide, ali je on bio u fazonu da ide da reši problem i samo je nastavio napred. Kada smo došli bilo je njih 7 ili 8, bili su u crnom, imali su maske - pričao je Uroš.

- Aleksandar je podigao ruke u smislu da nema ništa kod sebe, ali ne znam da li je nešto rekao. Stao je ispred Damjana i pitao "koji je problem", a Andrea je stala između njih i drala se par sekundi. Neko ju je odgurnuo, povukao sa strane, a Damjan je tad izvadio nož i rekao, "je li ima neki problem" i ubo Aleksandra u predelu srca. Aleksandar ga je tad uhvatio rukama za ramena i obojica su pali u žbunje. Damjan je nastavio da ga ubada. Andrea je vikala i svi smo krenuli da ih razdvajamo. Njegovi drugovi su vikali:"Šta to radiš, jesi li normalan?". Neko je pokušao da odvuče Damjana i ja sam tada pokušao da mu uzmem nož, ali nisam uspeo.

Uroš kaže da je Damjana prepoznao po glasu, jer je bio u crnom i na licu imao masku kao neki kostur, a na kraju je prepoznao i Vuka Ćopića, kad je uhvatio Aleksandra i vikao im: "Zovite Hitnu!".

Kazao je i da je Aleksandar bio poneo mali ključ za zavrtanje guma, jer je bio automehaničar, video je kad ga je stavio ga za pojas i možda je rekao, "za samoodbranu", ali ga nije bio izvadio prilikom sukoba.

Kurir.rs / Novosti

