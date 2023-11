CRNA STATISTIKA AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJ: Ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 438 osoba!

Vic dana

- Do­bar dan, je l’ to la­jf kouč? - Je­ste, izvo­li­te! - Tre­ba mi 200 evra do pr­vog. - Go­spo­đo, zar vam ni­sam re­kao i ju­če, i pre­kju­če, i pro­šle ne­de­lje, i pre dve ne­de­lje, da to ne mo­gu? - Je­ste, ali ne­ma odu­sta­ja­nja!