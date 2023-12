"ŽIVELI SU PEĆINSKIM ŽIVOTOM!" Meštani Kaluđerice progovorili o ocu i sinu: NATERAO SINA DA NAPIŠE OPROŠTAJNO PISMO PRE UBISTVA?!

Meštani beograđanskog naselja Kaluđerica gde se juče dogodio stravičan zločin nakon što je Nebojša C. ubio svog sina Ognjena C., pa potom presudio sebi kažu za Kurir da su čuli da su se njih dvojica bili u lošim odnosima, ali da nisu ni slutili da će doći do ovakve tragedije.

Podsetimo, Nebojša je navodno, nakon svađe sa sinom pozvao svog brata i javio mu da će ubiti svog naslednika pa će potom presuditi i sebi. Nesrećni čovek o pretnjama je obavestio policiju, a kada se došao već je sve bilo gotovo. Nebojša je iz vatrenog oružja prvo u glavu pucao sinu, a kada se uverio da ga je ubio presudio je sebi.

uviđaj ispred kuće u kojoj su otac i sin bili podstanari foto: Petar Aleksić

- Čuli smo da su se njih dvojica danima pre ovoga svađali, iako mi kao komšije nismo imali predstavu da su odnosi među njima zategnuti. Svugde su išli zajedno pa čak i do prodavnice koja im je udaljena svega 50 metara - kažu oni za Kurir i dodaju:

- Kada bi dolazili u prodavnicu bili bi ljubazni i nije delovalo kao da imaju probleme. Nisu delovali kao neke konfliktne osobe, ali sa druge strane videli smo jednom Nebojšu da mu je bila povređena i zavijena ruka. Pitali smo šta mu se tada desilo, ali je on samo odmahnuo glavom, možda se i tada sukobio sa sinom, ko će ga znati.

Kako su nam dalje objasnile komšije, otac i sin su živeli pomalo "pećinskim životom".

pogrebno preduzeće odvozi beživotna tela nebojše i ognjena o. nakon uviđaja foto: Petar Aleksić

- Niko im nije dolazio, možda taj nesrećni brat i poneki još muškarac, žene nigde videli nismo. Ne znamo šta se desilo sa Nebojšinom ženom, odnosno Ognjenovom majkom, ali znamo da su ovde došli da žive kao podstanari i da su pre toga živeli isto u Kaluđerici ali na drugom kraju naselja - kažu oni i tvrde da postoji jedan mogući motiv zbog kog su se sukobili:

- Nebojša je terao Ognjena da završi fakultet i da postane samostalan čovek, međutim, dečko to odugovlačio, pa nije imao nikakvu pomoć sa njegove strane. Postoji mogućnost da je to u pitanju, ali ko će ga znati šta čoveku kvrce u glavi.

Prema njihovim navodima, Nebojša je navodno naterao sina da napiše oproštajno pismo pre nego što ga je ubio.

nebojšin brat (u crvenoj jakni) nakon uviđaja uplakan napustio mesto zločina foto: Petar Aleksić

- Čuli smo rođaka koji ih je našao da priča da su se stalno svađali. Nebojša je stalno kinjio sina, nije mogao više sam da se bori s njim pa je odlučio da ih ubije. Ne znamo da li je došlo do fizičkog sukoba i da li se Ognjen borio sa ubicom, to će utvrditi istraga, ali se priča da ga je otac naterao da prethodno napiše pismo - kaže komšije ove male ulice u Kaluđerici gde je nedelako odatle pre nekoliko godina bilo mafijaško ubistvo.

