MAJKA I RANIJE POKUŠAVALA DA ZAPALI PORODICU? Brat povređenog iz Srpske Crnje: "Ostavila je nas osmoro sa tatom i ZAPOČELA VEZU"

Mladić A. T. (26) teško je povređen kada je izgoreo, kako se pretpostavlja zapalila ga je njegova majka S. M, a komšije pričaju da je ona već pravila probleme.

Ekipa policije nalazi se ispred male trošne kuće u centru sela, a kapija je vezana trakom.

Kako je objašnjeno, navodno je došlo do svađe između majke i sina. Zločin se dogodio u kući novog partnera žene koja je navodno zapalila sina.

"U toj kući je stalno bio haos. Ona je bila dosta problematična osoba. Stalno je tukla i napadala ljude, ali nikome nije jasno kako je mogla svog sina da zapali“, pričaju komšije.

Kako se saznaje, mladić je zadobio veliki broj opekotina po telu i lekari se bore za njegov život.

1 / 5 Foto: Kurir/S.U.

Brat i sestra zapaljenog mladića očajni su zbog nesreće koja je zadesila njihovu porodicu i kažu da im je majka oduvek bila sklona nasilju i da je pod dejstvom alkohola pravila probleme, a da je nedavno kada su joj jedan od braće sa sada povređenim A. T. bili u poseti pokušala da ih zapali.

"Majka je to. Bez obzira šta radila, ona je naša mama. Ostavila je nas osmoro dece sa tatom i započela vezu sa Š. LJ. (58). Naravno da nam je žao zbog toga i nadali smo se da će se smiriti ali se ispostavilo da je Š. LJ. takođe alkoholičar i da je samo nastavila da pravi probleme. Eto sada služi kaznu zbog nanošenja teških telesnih povreda. Da je dobila kaznu zatvora ništa se od ovoga ne bi desilo“ – priča Milan, mlađi brat A. T.

Njegova sestra Danijela dodaje da A. T. ne bi mrava zgazio i da su ga meštani Srpske Crnje zbog toga cenili i poštovali.

„Pitajte koga hoćete da ne bude da ja nisam objektivna jer mi je brat. On stvarno nikada nikome ništa nažao nije uradio. Svi idemo u nadnicu i snalazimo se kako bi prehranili nas i našu mlađu braću i sestre. A on se trudio i drugima da pomogne. Da se nađe komšijama ako im treba neka pomoć, ako treba nešto da se uradi. Divan je. A što se naše mame tiče… Ne bih to da komentarišem, ne zamerite. Još smo svi u šoku i nadamo se da će se naš brat izvući“, priča zabrinuta sestra.

Kurir.rs/Blic