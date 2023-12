OVAKO JE SRBIN ORGANIZOVAO PLJAČKU U ULICI MILIJARDERA! Ljubomirov saradnik Jugoslav poslao BIZARNU FOTKU i to ga je odalo FILMSKI

U Beogradu je jutros uhapšen Ljubomir Radosavljević, koji je promenio prezime u Romanov, zbog sumnje da je tokom 2019. godine organizovao niz pljački luksuznih vila u Londonu, među kojima i vilu Tamare Eklston, ćerke vlasnika Formule 1!

Radosavljević je bio na međunarodnoj poternici četiri godine i bio je označen kao jedan od najtraženijih evropskih begunaca, a lisice su mu danas stavljene u Beogradu zajedno sa još šetoro osumnjičenih.

Tamara Eklston foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, pljačka vile Tamare Eklston bila je tema broj jedan u svetskim medijima u decembru 2019. godine. Kako su mediji tada pisali, upad u Tamarinu vilu u jednoj od najeltinijih četvrti Lonodna dogido se kada je ona sa suprugom i ćerkom otišla na Božićno putovanje u Laponiju. Iz njene kuće odneti su dijamanti, nakit i stvari vredne 26 miliona funti.

- Lopovi su danima razrađivali plan. Pratili su i društvene mreže Eklstonove. Na Instagramu su videli da je ona sa porodicom otputovala i da je kuća ostala prazna - podsećaju izvori na "pljačku veka", kako su nazvali upad u londonsku vilu koja se nalazi u takozvanoj "ulici milijardera".

Pljačkaši su upali u kuću istog dana kada je bogatašica objavila da je otputovala u Finsku, a sigurnosne kamere su im snimile i lica.

Ljubomir Radosavljević foto: Printscreen

- Jedan od čuvara koji je te noći nadgledao njenu kuću otišao je u prodavnicu da kupi piletinu i tako omogućio lopovima da se ušunjaju. Ušli su kroz prozor, a potom su tokom potrage za dijamantima i nakitom pajserom razvalili sva vrata na kući koja ima 57 soba. Na kraju ih je pronašao čuvar dok su preturali po garderobi Eklstonove, ali su oni uspeli da mu pobegnu i odnesu dijamante i novac u vrednosti od 26 miliona funti - podseća izvor i dodaje da je utvrđeno da su pljačkaši do luksuzne kuće došli taksijem.

- Policija je potom pronašla taksistu koji ih je odvezao do kuće, a potom i do hoteča "Hilton" na Park Lejnu u srcu londonskog Vest Enda. Sigurnosne kamere su zatim snimile kako prelaze u drugi taksi sa torbama Eklstonove u rukama. Taj taksista ih je odveo u jugoistočni deo Londona - kaže izvor. Interesantno je da su istražitelji do jednog od osumnjičenih, Jugoslava Jovanovića (23), Srbina koji je 2020. godine uhapšen u Italiji, došli zahvaljujući fotografiji njegovog polnog organa!

- Inspektor koji je radio na slučaju je kontaktirao lanac hotela, u kom su pljačkaši odseli posle upada u vilu. Iz hotela mu je rečeno da oni svojim gostima daju broj telefona na koji mogu da se jave ukoliko im nešto treba ili su u nevolji. Jedan od lopova koji je opljačkao Tamaru Eklston, na taj broj je poslao sliku svog penisa. Zaposleni na recepciji je broj sa kojeg je dobio bizarnu fotografiju memorisao kao "Čudak". Inspekor je tim tragom došao do Jugoslava Jovanovića koji je bio pobegao u Italiju - navode izvori i objašnjavaju da je daljim radom utvrđeno da je Jovanović u Veliku Britaniju došao nekoliko dana pre pljačke, 30. novembra 2019. i da je zemlju napustio pet dana nakon pljačke 18. decembra 2029.

Pošto je Jovanović uhapšen, otkriveni su i njegovi saučensici. Tako je istraga došla do dvojice državljana Italije - Alesandra Maltezea i Alesandra Donatija.

Jugoslav Jovanović (u sredini) sa osumnjičenim Italijanima foto: Metropolitan Police

- Lopovi su iz Italije izručeni Velikoj Britaniji. Sva trojica su priznali krivicu. Jovanovicć je 15. novembra 2021. osuđen na 11 godina zatvora, dok su Malteze i Donati osuđeni na osam godina i devet meseci zatvora - podsećaju izvori.

U "pljački veka" je, kako je istraga utvrdila, učestvovao i državljanin Hrvatske Daniel Vuković, koji je i dalje u bekstvu, a za koga se sumnja da je pobegao u Srbiju ili Hrvatsku.

Zbog umešanosti u pljačku bili su uhapšeni i Rumunka Marija Mester i njen sin, ali su oni na kraju sudskog postupka oslobođeni.

- Marija Mester je bila čistačica u domu Eklstonovih i zajedno sa sinom se teretila da je bila saučesnik u pljački. Oni su postali sumnjivi jer su posle pljačke kupovali firmiranu garderobu i skup nakit. Međutim tokom procesa nije dokazana njihova umešanost - kaže izvor.

Inače, sumnja se da je osuđene pljačkaše organizovao upravo Ljubomir Radosavljević, koji je sada uhapšen u Beogradu i koji je, kako se sumnja, milione od pljački ulagao u Srbiji.

Takođe, sumnja se da je Radosavljevićeva grupa tokom 2019. u Londonu opljačkala i fudbalera Lamparda i vlasnika kluba "Lester".