NASTAVAK SUĐENJA OCU IZ PAKLA! 8 godina držao ćerku zatvorenu u kupatilu i IZGLADNJIVAO JE! Advokat izneo kakva se kazna očekuje

Nastavlja suđenje takozvanom ocu iz pakla koji je svoju osmogodišnju ćerku držao zatvorenu u kupatilu, a sve to prijavila je njegova bivša partnerka tako što je otišla u policiju sa povredama na licu, prijavila ga za nasilje u porodici i rekla da sumnja da on u stanu u Mirjevu ima zatvorenu osmogodišnju ćerku.

Nakon toga je policija izašla na teren, a policajka koja je primila taj poziv i koja je prva otišla na teren, ona je detaljno na prethodnom suđenju opisala ceo stan kao i u kom je stanju zatekla devojčicu.

Kakav će biti ishod suđenja govorio je za Kurir televiziju Milan Popović, advokat

- Pre svega treba imati u vidu da se okrivljenom na teret u ovom predmetu stavlja izvršenje dva krivična dela, krivično delo zapuštanja i zanemarivanja maloletnog lica iz člana 193 krivičnog zakonika i krivično delo nasilja u porodici iz člana 194 krivičnog zakonika, navodno učinjeno prema njegovoj maloletnoj supruzi. Naravno kažem navodno imajući u vidu da je krivični postupak i dalje u toku, te da važe pretpostavkI nevinosti kao i u svakom drugom postupku - rekao je Popović i dodao:

- Što se tiče ishoda, i ovo možemo posmatrati iz ugla ova dva krivična dela. Ako govorimo o krivičnom delu zapuštanja i zanemarivanja maloletnog lica, ako sam dobro razumeo, okrivljeni je već priznao ovo krivično delo, ali pored tog priznanja očekujem da će se izvesti i drugi dokazi kako bi se potvrdilo to priznanje - saslušanje verovatno oštećene i na ove okolnosti, saslušanje policijskih službenika koji su pronašli maloletnu devojčicu, ukoliko naravno bude potrebe i tako dalje i tako dalje. Ukoliko se utvrdi da je on izvršio ovo krivično delo u osnovnom obliku, kazna je do tri godine zatvora.

Prema njegovim rečima, Pašaljić bi za nasilje u porodici mogao da dobije od 3 meseca do 10 godina zatvora:

- Što se tiče krivičnog dela nasilja u porodici, ovde je situacija malo drugačija. Čini mi se da se iskazi okrivljenog i oštećene razlikuju, tako da nas očekuje malo detaljnije dokazivanje. Međutim, ukoliko se utvrdi da je izvršio i ovo krivično delo, minimalna kazna je tri meseca, a maksimalna deset godina ukoliko je oštećena pretrpela teške telesne povrede. Postoji i teža kazna, ali to je ukoliko je došlo do smrtnog ishoda, što ovde nije slučaj. U svakom slučaju, nakon izvršenog dokaznog postupka, ukoliko sud na nesumnjiv način utvrdi da je okrivljenI izvršio oba krivična dela, izreći će se kazna i za jedno i za drugo krivično delo, a nakon toga i jedna jedinstvena kazna.

