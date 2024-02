NASTAVLJA SE SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU ZBOG SILOVANJA SVOJIH UČENICA: Danas jedna od žrtava svedoči kroz koje grozote je prošla

U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, reditelju i vlasniku škole glume "Stvar srca" koji se tereti da je godinama silovao i seksualno zlostavljao polaznice svog studija.

Aleksiću se na teret, podsetimo, stavlja da više puta silovao četiri svoje učenice koje su u tom trenutku bile maloletne. Takođe, prema optužnici, Aleksić se tereti i da je nad tri devojke izvršio nedozvoljene polne radnje zloupotrebom službenog položaja - svoje pozicije nastavnika glume. Prva koja je skupila hrabrosti i prijavila silovanje i zlostavljanje policiji bila je glumica Milena Radulović u januaru 2021. a potom su to uradile još šest oštećenih devojaka.

Na današnjem suđenju jedna od oštećenih trebalo bi da ispriča kroz koje grozote je prošla i šta joj je nažalost, okrivljeni Aleksić radio dok je bila u njegovom studiju glume.

Ispred Palate pravde kao i do sada nalaze se građani s transparentima na kojima su ispisane poruke podrške poznatoj glumici, ali i ostalim žrtvama.

foto: Kurir

Podsetimo, na ročištu koje je bilo u oktobru prošle godine glumica Milena Radulović je detaljno opisala šta je sve godinama preživljavala od strane Aleksića.

- Silovana sam i zlostavljana u školi glume. On je to činio mnogim devojkama, ne samo ovim čija su imena u optužnici. Postoji razlog zašto ne žele da svedoče, ne žele da proživljavaju ovu vrstu poniženja, iznova i iznova - izjavila je u oktobru Milena Radulović pred Višim sudom u Beogradu. Ona je, tokom odgovaranja na pitanja, objasnila i da je ona dve godine pre nego što je prijavila silovanje policiji razgovarala sa advokatima, očevima devojčica koje su pohađale istu školu, o mogućnostima da se sve prijavi nadležnim državnim organima, ali i zbog čega u tom trenutku to nije učinila.

