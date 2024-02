DRŽALI GA BUDNIM 2 MESECA, UMRO PRVI PUT KAD JE ZASPAO: Bivši čuvar CZ za Kurir otkrio JEZIVE DETALJE ubistva Titovog protivnika

Nekadašnji komandir straže u Okružnom zatvoru u Beogradu, Jordan Antonić, bio je gost Kurir televizije gde je govorio o likvidacijama u zatvoru.

Antonić se dotakao dva ubistva 80tih i 90tih godina, za koje tvrdi, da je država organizovala.

- Prvi slučaj je Bato Todorović, Slobodan Todorović zvani Bato, koga je Tito zatvorio. On je trovan je sa praškom od jednog soka koji je dobijao jedino on. To je bila boca plastičnu u kojoj je bio sastojak jedne vrste soka. To je otkrivao jedan kriminalac koji je sa njim boravio u zatvoru i dobio je tifus 90tih godina. To je prvi slučaj, smatra se da je država organizovala to njegovo tiho ubistvo - rekao je Antonić i dodao:

- Drugi slučaj je bio 80tih kada je doveden državni neprijatelj i držan je dva meseca u pritvoru. Spavanje je od 22 časa do 6 ujutru. Međutim inspektor državne bezbednosti je dolazio dva meseca noću u 22 časa pred spavanje. Izvodio ga i držao ga do 6 ujutru. To je trajalo 6 do 7 nedelja. Nije mogao da spava ni pet minuta, pošto od 6 časova ujutru do 10 časova uveče je obavezno da lice ne sme da spava. Znači nije spavao danju, nije spavao noću, pošto je izveden u prostorije gde je bilo istraga. Nakon tri nedelje bilo mi je sumnjivo to. Pitao sam ga što kunja toliko, kaže svako veče me izvode i nemam uopšte spavanja. Pitao sam doktora veštaka kakve su posledice ako lice ne spava. Kaže može da izdrži nedelju ili dve, nakon toga su velike posledice. Rekao mi je nakon dva meseca kada je to prestalo, ako on zaspi neće se ni probuditi, tako je bilo. To je isto državno ubistvo 80-tih godina.

