PREVARIO ME BRAT! FALSIFIKOVAO POTPIS I UZEO MI IMOVINU... Potresne tvrdnje Dragomira iz Zemuna koji je ostao bez ičega

Dragomira Todorovića iz Zemuna, nekadašnjeg vlasnika ozbiljne firme, a sada osobu sa invaliditetom, pošto je doživeo povrede na radu pre deset godina, prema njegovim rečima, prevario je rođeni brat.

Todorović je za Kurir naveo da ga je rođeni brat dezinformisao, tako što ga je slagao da njegov deo tripleksa u Laktašima u Republici Srpskoj nije u obuhvatu eksproprijacije, te da ne može biti isplaćen. Na početku razgovora Todorović je rekao da se godinama bori da dokaže da je od 2005. godine, a potom 2009, 2011. i 2016. godine prevaren za isplatu, nakon što je pored tripleksa prošao auto-put Banjaluka-Laktaši-Doboj.

- Nema kome se nisam žalio i na čija vrata nisam zakucao u Republici Srpskoj, od nadležnih institucija, pa sve do suda. Prevaren sam prvo 2005. godine za eksproprijaciju za magistralni puta Banja Luka-Gradiška kad mi poziv nije uručen, a postavljen mi je privremeni zastupnik. Nakon saznanja da se postupak vodi u sudu mom bratu sam dao ovlašćenje 2011. godine, a on ga na najgori način zloupotrebio. Primio je rešenje i nije me obavestio o istom. Uputstva sudije je ignorisao, pa samim tim sam izgubio pravo na isplatu. Ovo sam saznao uvidom u spis 2023. godine - rekao je Todorović, pa dodao:

- Uvidom u tu spisu za eksproprijaciju za auto-put Banja Luka-Doboj iz 2009, moj objekat i parcela su prepisani mom bratu. Davao je neistinite izjave. Takođe, mnoge izjave i nalazi pravobranioca i veštaka su neistiniti. Moj deo tripleksa i parcela se po planu parcelacije i urbanističko tehničkih uslova za auto-put Banja Luka-Doboj 2009. nalazila u obuhvatu za uklanjanje i isplatu, pa samim tim su mi faktičkom eksproprijacijom oduzeli vlasnička prava.

Kako je potom Todorović u svom detaljnom izlaganju naveo, on je podneo i tužbe.

- Podneo sam tužbu protiv Republike Srpske i Auto-puteva Republike Srpske za faktičku eksproprijaciju, gubljenje prava vlasništva bez isplate i to Osnovnom sudu u Banja Luci na osnovu novog plana parcelacije i urbanističko tehničkih uslova za auto-put Banja Luka-Doboj 2016. za koji takođe, nisam dobio poziv od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Laktaši - rekao je on i dodao da godinama čeka pravdu i to u postelji prikovan za krevet.

- U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ Laktaši su krili spise od 2011. i tvrdili da su izgubljeni. Dobio sam ih tek posle prijave nadležnom inspektoratu 2023. Nakon dobijene dokumentacije obnovili su moj zahtev za obnovu eksproprijacije iz 2005. za magistralni put, zbog niza nepravilnosti u samom postupku. U obnovljenom postupku našli su žalbu za koju su tvrdili da sam je ja pisao, pa su zahtev ponovo odbili. Radio sam veštačenje potpisa na žalbi iz 2005. godine i uložio žalbu na rešenje.

Todorović potom tvrdi da mu je Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine pomogao koliko je bilo u njegovoj nadležnosti, kao i službenici iz nadzora organa Uprave.

- Moj brat je isplaćen za objekte. Preseljenje i izgubljenu dobit za veliki novac i još 300 ari zemlje. Za razliku od njega, ja moj deo tripleksa nisam naplatio, a ne mogu ga ni izdavati. Naš pokojni brat pokojni brat 2021. godine je za središnji deo tripleksa dobio rešenje o rušenje o sopstvenom trošku jer je objekat izdao - tvrdi naš sagovornik.

