POZNATO U KAKVOM JE STANJU UBICA IZ NOVOG SADA: Jožef sebi prerezao grkljan, lekari ga operisali i smestili na intezivnu negu!

Ubistvo i pokušaj samoubistvo koje se dogodilo u subotu u Ulici Baja Pivljanina u Novom Sadu, gde je Jožef F. (36), kako se sumnja, posle svađe nožem izbo nasmrt svoju suprugu Aranku A. (29), i dalje zgrožava meštane, najbliže komšije i porodicu.

Jožef je nakon jezivog ubistva supruge sebi prerezao grkljan, a Hitna pomoć ga je zbrinula i on se od tada nalazi u Kliničkom Centru Vojvodine u Novom sadu. Kako Kurir saznaje iz KCV, Jožef je primljen u bolnicu sa višestrikim, teškim ubodnim ranama i posekotinama.

- Nakon sprovedenog urgentnog dijagnostičkog prtotokola i operarivnog tretmana, on je stabilan i smešten je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola KCV radi daljeg lečenja - rekli su iz KCV.

Kako saznajemo, Jožef F. zbog svog zdravstvenog stanja još uvek nije saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

- Čim njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, on će biti saslušan i najverovatnije će mu biti određen pritvor s obzirom na to da se sumnjiči za teško krivično delo - objašnjava nam izvor.

Podsetimo, Aranka A. je Jožefa F pre desetak dana napustila i došla da živi kod svog mlađeg brata. Jožef je dolazio nekoliko puta u tu kuću, a u subotu su se žestoko posvađali i on je izvadio nož i izbo je nasmrt.

- U kući je bio i Arankin brat, a da bi ga nekako izvukao iz kuće, Jožef mu je dao pare da ode do prodavnice. Kada se brat vratio iz kupovine, zatekao je horor scenu, Jožef je već ubio Aranku - ispričala je za Kurir jedna od komšinica.

