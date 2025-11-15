Slušaj vest

Anka Ilić koja je kupovala seno od porodice koja je ubijena i povređena u masakru za Kurir je ispričala da je neposredno pre zločina bila kod njih i popila kafu sa ranjenom S.L. koja joj je požalila da je pre dve noći imala noćnu moru!

Komšinica Anka o ubistu u Babušnici Izvor: Marko Smiljković

- To je jedna divna porodica, mučenici. Rade od jutra do mraka, svakog dana sam u kontaktu sa njima, niti su se kome zamerali niti imaju neprijatelje, nisu ni mnogo kontaktirali sa ljudima - kaže i navodi da je u šoku od jutros.

- Oko 12 smo pile kafu, žalila mi se da je pre dve noći imala noćnu moru. Jao ne smem ni da pričam šta sam sanjala. Rekla sam joj da ne brine. Kao po običaju, otpratila nas je.

1/4 Vidi galeriju Ovde su stradali otac i sin Foto: Marko Smiljković

Ilićeva kaže da su se jutros čule.

- Ne zna da su sin i muž ubijeni, zna samo da je mlađi sin ranjen i da je tu s njom u bolnici u Pirotu. Rekla mi je da nahranim stoku i živinu - priča prijateljica.

Jasmina Marković sestričina ubijenih koju su reporteri Kurira sreli u kući u kojoj se zločin dogodio, kaže da ona razlog masakra ne zna, ali da su joj meštani rekli da su se posvađali oko ovaca ili neke njive.

Sestričina Jasmina Marković o ubistvu u Babušnici Izvor: Marko Smiljković

-Nikada se nisu žalili na komšiju, bili su u dobrim odnosima, posećivali su se - kaže Markovićeva koja je za zločin saznala iz medija.

Osumnjičeni je, kako smo pisali, priznao zločin, a o tome više pročitajte OVDE.