ALEKSANDRA JERKOV: Demokratska prava i žute trake

U periodu između 1941. i 1945. godine nacisti su ubili šest miliona Jevreja i uništili dve trećine celokupne populacije Jevreja u Evropi. U evropskim gradovima pod nemačkom okupacijom Jevreji su bili primorani da na nadlakticama nose žute trake koje su jasno ukazivale na to da su u pitanju Jevreji, niža bića koje svako ima pravo da muči, uhapsi i ubije. Genocid nad Jevrejima tokom Drugog svetskog rata, poznat i pod nazivom Holokaust, nezapamćen je u istoriji čovečanstva i najmasovniji je zločin koji je svet ikada pre i posle toga video.

Grupa građana Srbije koja odbija da primi vakcinu, koju ih, nažalost, niko i ne primorava da prime, iz samo njima poznatih razloga, zaključila je da je njihova pozicija slična onoj koju su imali Jevreji pod nacističkom čizmom i odlučila da stavi žute trake na svoje rukave, stavljajući time do znanja da su i oni, valjda, u jednakoj opasnosti kao Jevreji u Drugom svetskom ratu, da im prete masovne deportacije, hapšenja, ubistva i, pretpostavljam, istrebljenje.

Dakle, grupa ljudi koja zbog svog neznanja, zabluda, sebičluka ili bezobrazluka, da ne ulazimo sada u motive njihovog ponašanja, svojom slobodnom voljom ugrožava sopstveno zdravlje i život, ali i zdravlje i život svih oko sebe, sebe poredi sa narodom koji je proganjan, sistematski uništavan i nad kojim je izvršen genocid.

Da ironija bude veća, ovi stradalnici su izabrali da naprave ovo neumesno poređenje baš u danu kada je sedmogodišnje dete zbog korone završilo na respiratoru boreći se za život. Upravo zbog njih, zbog njihovog odbijanja da se vakcinišu, zbog njihovih nemuštih obezbeđenja da ne znaju dovoljno o stvarima o kojima i inače nemaju pojma, zbog teorija zavere u koje veruju, zbog doktora koji te teorije zavere šire, zbog onih koji znaju da je sve što izgovaraju laž, onih koji nakon svake vesti o smrti traže nekakve obdukcije, tvrde da ljude namerno stavljaju na respirator da bi ih tamo ubili, onih koji nesmetano lažu, obmanjuju, šire neistine i, na kraju, ubijaju.

Protesti su počeli istog dana. Ljudi koji ne žele da uzmu zvanično ispitana medicinska sredstva jer ne znaju šta je u njima, ali piju lekove za konje i stavljaju Pavlovićevu mast u nos, bunili su se protiv (uzgred budi rečeno, gotovo nepostojećih) mera koje na njihove živote nemaju ama baš nikakvog uticaja.

Otišli su i korak dalje i došli direktno ispred kuća lekara iz kriznog štaba, vređali ih, pretili im, maltretirali ih, delili njihove adrese na mrežama i direktno ugrozili njihovu bezbednost. Oni koji se žale da su proganjani na takav način proganjaju druge, oni koji stavljaju žute trake su, između ostalog, doktora Kona vređali zato što je Jevrejin, oni čija su demokratska prava tobož ugrožena na takav način ugrožavaju prava drugih.

Policije, naravno, nije bilo nigde na vidiku, njima je ovo maltretiranje dozvoljeno, baš kao što im je dozvoljeno i da nesmetano idu bez maski, odbijaju da se vakcinišu, ne poštuju najslabije mere u Evropi i šire dezinformacije koje desetine hiljada građana naše zemlje koštaju života. To nije demokratsko pravo, to nije borba za slobodu. To je bezobrazluk, to je neodgovornost i to je krivično delo. Pitanje je zbog čega prolazi nekažnjeno.