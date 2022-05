VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Vi ste ministre bez politike ništa, izgleda da zato tako naglo osedeste

Šta vam je, ministre? Čemu toliko uzbuđenje samo zato što ste pozvani da budete svedok u jednom procesu? Čemu vaše žaoke prema meni? Ništa o vama rekao nisam u negativnom kontekstu, mada bih mogao. O vama govore vaša dela, dobrim delom i nedela.

Sposobnost, a mnogi će reći i nesposobnost. Ipak, najviše o vama govore vaši dojučerašnji saradnici. Njih ste pustili niz vodu, misleći da tako sperete sopstvenu odgovornost. Oni, gle čuda, takođe imaju pravo da se brane, pa i da ukažu šta ste radili dok ste bili ministar unutrašnjih poslova.

Prema tome, vi sa njima raspravite šta imate, a mene ostavite na miru. Kako vi, tako i vaši poltroni koje vucarate sa sobom od ministarstva do ministarstva. Kominikeje koje vam piskaraju da biste ih pročitali u nekoj od emisija ili postavili na vašem Fejsbuk nalogu neka posvete tome da objasne kako je to moguće, ministre, da vi pojma niste imali u vreme vašeg ministrovanja i dok ste boravili na mestu koordinatora svih službi da se više od godinu dana prisluškuje predsednik države.

Inače, uvaženi ministre, manite se naručivanja tekstova po medijima koji su sve najgore iznosili o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Šta god imate protiv mene, pitajte me licem u lice kada se vidimo u stranci. Doduše, ako tamo uopšte više smete da dođete. Priča se da tamo niste baš toliko popularni i da čak ne smete da privirite u stranačke prostorije ni kada se čestita izborni rezultat.

Nego, spomenuste da ja zloupotrebljavam funkciju kako bih promovisao svoj advokatski biznis i da volšebno dobijam klijente. Zapravo, nije vam jasno kako sam počeo da branim Dijanu Hrkalović. Nije ni meni bilo, ministre, no sama je tako htela. Zašto ste je vi u životu razočarali, pre svega kao čovek, a bili ste sa njom i više nego bliski, to ćete valjda sa njom da raspravite.

Nego, ministre, molim vas da javno obelodanite kako ja to volšebno dobijam klijente. I svakako vas molim da otvorite temu te navodne zloupotrebe moje funkcije u cilju promocije mog, kako rekoste, advokatskog biznisa.

Taman da se to javno raspravi, ali ujedno i da se otvori tema vašeg bogatstva i zloupotreba vaših funkcija koje ste obavljali. Da ljudi saznaju nešto o vašim prihodima, imovini, itd. Da vidimo gde to danas živite, šta to vozite i odakle vam sve to. Za razliku od vas, živim u istom stanu gde sam i rođen pre 43 godine sa sve suprugom i četvoro dece.

I na kraju, ministre, vaš strah da ćete ostati bez ministarske funkcije je očigledan. Podrhtava vam glas kada čitate unapred spremna saopštenja. Razlika između mene i vas je u tome što mene baš briga šta ćete vi izmisliti o meni. Niste mi bitni u životu da bi me vaše reči pogađale. Međutim, vas veoma boli ono što bih ja mogao da iznesem o vama. Vi živite za funkciju, a mene za funkciju boli uvo.

Vi ste bez politike ništa, a mene za politiku i bavljenje istom zabole desni lakat. Bavim se istom, jer mi je zanimljivo da isterujem pravdu i da nerviram takve kao što ste vi. Svoj posao imam, živeću do kraja života kao advokat i umreću kao advokat. Vi posle ministrovanja... Ne znam, čini mi se da vam je budućnost neizvesna. Izgleda da zato tako naglo osedeste.

Živi bili, ministre!